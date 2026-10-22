Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι αποκαλύψεις για τη διαιτησία, ο Βαγγέλης Λιόλιος, τα SMS και τα €931.000

Snapshot Η υπόθεση Basketgate αφορά καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων και παρεμβάσεων στη διαιτησία, με στοιχεία από μηνύματα, μαρτυρίες και χρηματικά ποσά που ερευνώνται από τις Αρχές.

Σημαντικά περιστατικά περιλαμβάνουν τον αγώνα Προμηθέα – ΑΕΚ με καταγγελίες για συνεννόηση αποβολών παικτών και τη μαρτυρία για απόπειρα χρηματισμού σε τελικό EuroCup με προσφορά 10.000 ευρώ.

Στην έρευνα εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε κατοικίες κατηγορουμένων, τα οποία πρέπει να αποδειχθεί αν προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες ή σχετίζονται με τις καταγγελίες.

Η έρευνα καλύπτει περισσότερους από 50 αγώνες σε διαφορετικά επίπεδα, από την Α1 έως σχολικά πρωταθλήματα, με σοβαρές επιπτώσεις για την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανέστειλε τη χρηματοδότηση της ΕΟΚ και ξεκίνησε διαχειριστικό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές διαδικασίες με απολογίες κατηγορουμένων και πιθανές νομικές ενέργειες από μεγάλες ομάδες. Snapshot powered by AI

Ένα σκηνικό με διαδοχικές αποκαλύψεις, σοβαρές καταγγελίες και ερωτήματα που αγγίζουν διαφορετικά επίπεδα του αθλητισμού διαμορφώνεται γύρω από την υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως Basketgate. Η έρευνα για χειραγώγηση αγώνων και φερόμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία βρίσκεται στο προσκήνιο, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως και τις δικαστικές εξελίξεις να προκαλούν αναταράξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρίες, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αναφορές σε περιστατικά που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι καταθέσεις ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι είχαν γνώση περιστατικών τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς τους, δεν περιορίζονταν σε μία μόνο αναμέτρηση.

Η υπόθεση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μια αμφισβητούμενη διαιτητική απόφαση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια επηρεασμού αγωνιστικών εξελίξεων και, εφόσον αυτό αποδειχθεί, ποιοι είχαν ρόλο και ποια ήταν η έκταση της δραστηριότητας που ερευνάται.

Τα μηνύματα που μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές συνομιλίες που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις τηλεοπτικές αποκαλύψεις, περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας. Πρόκειται για μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ προσώπων που συνδέονται με τον χώρο του μπάσκετ και τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποτυπώνουν προσπάθειες παρέμβασης στη διεξαγωγή αγώνων.

Σε μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που έχουν παρουσιαστεί ως μέρος των επικοινωνιών, διαιτητής φέρεται να ρωτά παράγοντα ομάδας ποιον παίκτη θα ήθελε να δει να αποβάλλεται εξαιτίας της συμπλήρωσης πέντε προσωπικών φάουλ.

Στο ίδιο υλικό, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εμφανίζονται συνομιλίες με ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα για αντίπαλες ομάδες. Σε ένα από τα αποσπάσματα που έχουν δημοσιοποιηθεί, επιχειρηματίας φέρεται να εκφράζει την επιθυμία να ηττηθεί συγκεκριμένη ομάδα, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε προσωπική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε μηνύματα που αφορούσαν προσωπικές εξυπηρετήσεις, ακόμη και αιτήματα για οργάνωση ταξιδιών. Το εάν οι επικοινωνίες αυτές σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση και ποια αποδεικτική σημασία μπορεί να έχουν αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η αναμέτρηση Προμηθέας – ΑΕΚ και οι καταγγελίες για τις αποβολές

Ένα από τα περιστατικά που βρίσκονται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων αφορά τον αγώνα του Προμηθέα Πατρών με την ΑΕΚ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε με νίκη των Πατρινών, με σκορ 84-76.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συνδέεται με όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Προμηθέα και την ΑΕΚ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αποβολή του Λιθουανού Κουσμίνσκας, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο συγκαταλεγόταν στους βασικούς σκόρερ της Ένωσης, αλλά και η απομάκρυνση του προπονητή της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, έπειτα από δύο τεχνικές ποινές.

Η διαιτησία της συγκεκριμένης αναμέτρησης είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά της ΑΕΚ. Ωστόσο, η αξιολόγηση των αποφάσεων και η διερεύνηση ενδεχόμενης παράνομης παρέμβασης είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν ξεχωριστή τεκμηρίωση.

Το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι εάν οι συγκεκριμένες αποβολές ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της κρίσης των διαιτητών ή εάν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς περί προγενέστερης συνεννόησης.

Η ενημέρωση για τους διαιτητές πριν από τον ορισμό τους

Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά μήνυμα που αποδίδεται στον Βαγγέλη Λιόλιο και φέρεται να είχε αποσταλεί στον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε το Μαρούσι.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο που έχει δημοσιοποιηθεί, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για την τριάδα των διαιτητών που επρόκειτο να διευθύνει επερχόμενη αναμέτρηση, προσθέτοντας ότι η πληροφορία έπρεπε να παραμείνει αυστηρά εμπιστευτική.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε γνωστός ο ορισμός και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρθηκε η πληροφορία. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εάν η ενημέρωση ήταν αποτέλεσμα θεσμικής πληροφόρησης, εάν υπήρχε κάποια άλλη εξήγηση ή εάν συνδεόταν με πρακτικές που βρίσκονται σήμερα υπό διερεύνηση.

Η αξιολόγηση του μηνύματος απαιτεί να εξεταστούν η ημερομηνία αποστολής, η διαδικασία ορισμού των διαιτητών και το εάν υπήρξε παραβίαση κανόνων ή άλλη παράνομη συμπεριφορά. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί απόδειξη χειραγώγησης.

Η καταγγελία για την άνοδο του Προμηθέα

Στη δικογραφία, σύμφωνα με το Mega περιλαμβάνεται και μαρτυρία πρώην παράγοντα του μπάσκετ, ο οποίος φέρεται να περιγράφει περιστατικό οικονομικής συναλλαγής που, κατά τον ίδιο, σχετιζόταν με την προσπάθεια ανόδου του Προμηθέα στην κορυφαία κατηγορία.

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι παρέλαβε χρηματικό ποσό από πρόσωπο που συνδεόταν με τον σύλλογο, με την εξήγηση ότι τα χρήματα δίνονταν βάσει προηγούμενης συμφωνίας. Στην κατάθεση, όπως έχει παρουσιαστεί σε δημοσιεύματα, γίνεται αναφορά σε χρηματικά ποσά που παραδόθηκαν μέσα σε σακούλα και ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό, ο οποίος, εφόσον επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα στοιχεία, θα μπορούσε να αποκτήσει καθοριστική σημασία για την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, η μαρτυρία πρέπει να αξιολογηθεί μαζί με τυχόν οικονομικά δεδομένα, άλλα αποδεικτικά μέσα και τις εξηγήσεις των προσώπων που αναφέρονται σε αυτήν.

Η δικαστική διερεύνηση καλείται να διαπιστώσει εάν η συγκεκριμένη καταγγελία περιγράφει πραγματικό περιστατικό παράνομης συναλλαγής και εάν υπάρχει σύνδεση με άλλες υποθέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο του Basketgate.

Τα 931.000 ευρώ και τα ερωτήματα για την προέλευσή τους

Σημαντικό κεφάλαιο της έρευνας αποτελούν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν σε κατοικίες προσώπων που περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους.

Όπως μετέδωσαν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν συνολικά 931.000 ευρώ. Από αυτά, περίπου 820.000 ευρώ αναφέρθηκε ότι βρέθηκαν στην κατοικία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ενώ περίπου 102.000 ευρώ φέρονται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Η παρουσία τόσο μεγάλων ποσών αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της έρευνας. Η ύπαρξη μετρητών, ωστόσο, δεν αποδεικνύει αυτομάτως παράνομη προέλευση. Αυτό που πρέπει να διαπιστωθεί είναι εάν τα ποσά δικαιολογούνται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες και εάν υπάρχουν παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευσή τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο Πέτρος Παπαπέτρου αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία στις δικαστικές αρχές.

Η προέλευση των χρημάτων, η διαδρομή τους και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με τις καταγγελίες για χειραγώγηση αποτελούν ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Από την Α1 μέχρι τα σχολικά πρωταθλήματα

Η έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία διοργανώσεων. Στο μικροσκόπιο φέρονται να βρίσκονται περισσότερες από 50 αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια περίπου μιας δεκαετίας.

Οι αγώνες που εξετάζονται φέρονται να καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα του αθλητισμού, από αναμετρήσεις της Α1 μέχρι διεθνείς διοργανώσεις και σχολικά πρωταθλήματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά σε ημιτελικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην Κύπρο, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ομάδα σχολείου από την Πάτρα φέρεται να εκτέλεσε 52 ελεύθερες βολές. Οι σχετικές αναφορές συνδέουν το περιστατικό με τις επιδόσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάκτηση του τίτλου και με τη μοριοδότηση των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί χρειάζονται πλήρη τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αγωνιστικών δεδομένων, των κανονισμών και των συνθηκών του αγώνα. Το γεγονός ότι μια ομάδα εκτέλεσε μεγάλο αριθμό βολών δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι υπήρξε χειραγώγηση.

Εάν, ωστόσο, οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν και για αγώνες αναπτυξιακών ή σχολικών διοργανώσεων, οι συνέπειες θα υπερβαίνουν κατά πολύ το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Θα εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας των διαδικασιών, ισονομίας μεταξύ των αθλητών και προστασίας της εμπιστοσύνης των οικογενειών προς τον αθλητισμό.

Η μαρτυρία για τον τελικό του EuroCup και τα 10.000 ευρώ

Η υπόθεση αποκτά και διεθνή διάσταση μέσα από καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA και τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, προσήλθε αυτοβούλως στις ελληνικές Αρχές για να καταθέσει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν πριν από τον τελικό του EuroCup της σεζόν 2021-2022.

Η αναμέτρηση ήταν εκείνη ανάμεσα στην Ούνιξ Καζάν και τη Μονακό, με τη γαλλική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο και να εξασφαλίζει την παρουσία της στην Ευρωλίγκα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε δημοσιογραφικά, ο Ουκρανός διαιτητής φέρεται να υποστήριξε ότι ο Έλληνας διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος δεν συμμετείχε ως διαιτητής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, τον προσέγγισε και του πρότεινε χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοηθεί η ρωσική ομάδα.

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι είχε αναφερθεί στο περιστατικό σε άλλον Έλληνα διαιτητή που συμμετείχε στον τελικό. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα χρηματισμού.

Η συγκεκριμένη καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, είχε διατυπωθεί παλαιότερα και προς τη FIBA. Η αρχική αναφορά φέρεται να μην οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Αναφορές έχουν γίνει επίσης στο γεγονός ότι ο Ουκρανός διαιτητής βρέθηκε αργότερα εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν προκύπτει, ωστόσο, μόνο από αυτή την εξέλιξη ότι υπήρχε αιτιώδης σύνδεση με την καταγγελία του.

Η νέα κατάθεσή του στην Ελλάδα δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το εάν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν όσα περιγράφει και εάν η υπόθεση συνδέεται με άλλες πτυχές της ευρύτερης έρευνας.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο επίκεντρο

Η δημοσιογραφική προσοχή στρέφεται αναπόφευκτα και στα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ το 2021, είχε προηγουμένως συνδέσει το όνομά του με τον Προμηθέα Πατρών και την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης.

Η πορεία του από την ιατρική και την επιχειρηματικότητα στην ηγεσία ενός από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της χώρας τον είχε τοποθετήσει στο επίκεντρο των εξελίξεων του ελληνικού μπάσκετ.

Κατά την ανάληψη της προεδρίας της Ομοσπονδίας, είχε αναφερθεί στην ανάγκη αναβάθμισης του αθλήματος και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις διαιτητικές αποφάσεις. Οι σημερινές καταγγελίες δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται οι δημόσιες δεσμεύσεις της διοίκησης, χωρίς αυτό να προδικάζει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

Ο ίδιος αρνείται, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, οποιαδήποτε εμπλοκή στις καταγγελλόμενες πράξεις. Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έχει κάνει λόγο για σκευωρία, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του εντολέα του θα καταρρεύσουν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία έχει διαγράψει μακρά πορεία στα ελληνικά γήπεδα. Γεννημένη στη Χίο το 1982, ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το μπάσκετ ως αθλήτρια, προτού στραφεί στη διαιτησία.

Σε συνεντεύξεις της είχε μιλήσει για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως αθλήτρια, αλλά και για την παράλληλη εργασία της στο ζαχαροπλαστείο της οικογένειάς της. Η ενασχόλησή της με τη διαιτησία ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε έλλειψη διαιτητών στη Χίο.

Με την πάροδο των χρόνων, βρέθηκε να διευθύνει σημαντικές αναμετρήσεις, αλλά και να δέχεται έντονη κριτική για αποφάσεις της σε ορισμένα παιχνίδια. Οι αντιδράσεις αυτές αποτελούν μέρος της δημόσιας πορείας της, διακριτό όμως από τις σημερινές δικαστικές εξελίξεις.

Στη λίστα των συλληφθέντων αναφέρεται επίσης ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος παρουσιάζεται στα δημοσιεύματα ως στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και διαιτητές που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Οι απολογίες και η επόμενη ημέρα της έρευνας

Οι δικαστικές διαδικασίες αποτελούν πλέον το επόμενο κρίσιμο στάδιο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το πρόγραμμα των απολογιών που έχει αναφερθεί προβλέπει την εμφάνιση του Πέτρου Παπαπέτρου την Παρασκευή, του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη την Κυριακή και των Βάσως Τσαρούχα, Ηλία Πηλοΐδη και Ηλία Κορομηλά τη Δευτέρα.

Οι απολογίες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική ευκαιρία για τους κατηγορουμένους να απαντήσουν στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, να προσκομίσουν στοιχεία και να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για τα περιστατικά.

Η δικαστική διαδικασία θα κρίνει ποια στοιχεία είναι επαρκή, ποιες καταγγελίες επιβεβαιώνονται και εάν στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα αδικήματα. Μέχρι να υπάρξουν οι αντίστοιχες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορουμένους.

Η αντίδραση της Πολιτείας και οι επιπτώσεις στο μπάσκετ

Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει θεσμικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποφάσισε την αναστολή της χρηματοδότησης της ΕΟΚ και την έναρξη διαχειριστικού ελέγχου.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι η Ευρωλίγκα έθεσε τη Βάσω Τσαρούχα σε διαθεσιμότητα. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ξεχωριστή θεσμική ενέργεια και δεν ισοδυναμεί με δικαστική κρίση επί των κατηγοριών.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς οι καταγγελίες αγγίζουν τη λειτουργία της διαιτησίας και την αξιοπιστία των αγωνιστικών διοργανώσεων.

Η αναστολή της χρηματοδότησης και ο διαχειριστικός έλεγχος δημιουργούν, παράλληλα, ερωτήματα για το πώς θα συνεχιστούν οι λειτουργίες της Ομοσπονδίας και ποιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν για τα σωματεία, τις αναπτυξιακές διοργανώσεις και τις αθλητικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη λειτουργία της.

Δημητρακόπουλος: «Να απαγορευτεί στους εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που εκπροσωπεί την ΚΑΕ Αμαρουσίου, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, έκανε λόγο για «ασυμβίβαστο» του Βαγγέλη Λιόλιου ως αφανή εταίρου και διευθύνοντα συμβούλου σε ομάδα που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία στην Πάτρα, τονίζοντας ότι «δικαιωθήκαμε σε αυτή την κατηγορία», καθώς «πραγματικά, ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Λιόλιος».

Ο δικηγόρος ανέφερε, μάλιστα, ότι «υπάρχει γραπτό μήνυμα που φαίνεται ότι ο Λιόλιος έχει προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της διαιτησίας στον χώρο της ΕΟΚ» και ότι «έχει πληροφορίες για ορισμούς διαιτητών σε αγώνες». «Υπάρχει γραπτό μήνυμα που αναφέρεται 'απόρρητο αυτό που λέω'», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, λόγω χρήσης γραπτών μηνυμάτων, ο δικηγόρος ανέφερε ότι μπορούν τα γραπτά μηνύματα να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία όταν προκύπτουν πράξεις ποινικά αξιόλογες, και ειδικά, «όπως εν προκειμένω, οδηγούν σε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος προσώπων με βάση τα μηνύματα».

«Δομημένη κατηγορία σε γραπτά μηνύματα»

Επιπλέον υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε αποδείξεις που βασίζονται σε έναν άνθρωπο» και στο «λόγος του ενός εναντίον του άλλου», αλλά έκανε λόγο για «δομημένη κατηγορία σε γραπτά μηνύματα που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ καταγγελλόντων και κατηγορουμένων».

Όπως ενημέρωσε, στους κατηγορουμένους «ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, η οποία μπορεί να επιφέρει ποινή κάθειρξης 10 χρόνια» και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στη βάση του ότι κάποιοι ήθελαν να χειραγωγήσουν αγώνες και να υπάρχει στοιχηματισμός και για αυτά υπάρχουν «ισχυρά στοιχεία».

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο κ. Δημητρακόπουλος, ένας ανακριτής, αφού ακούσει τον Εισαγγελέα, μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, όχι μόνο λόγω ισχυρών στοιχείων, ούτε μόνο με βάση την κατηγορία για δωροδοκία και δωροληψία, αλλά και για να στείλει μήνυμα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι, «ότι υπάρχει η επικινδυνότητα τέλεσης και άλλων εγκλημάτων ή η επικινδυνότητα φυγής».

«Δεν θα υποστηρίξω κατηγορία δημόσια σε βάρος των ανθρώπων που είναι με χειροπέδες», υπογράμμισε επιπλέον, ωστόσο, διαμήνυσε ότι «θα απαντήσω σε δικηγόρους αν μιλήσουν για σκευωρία». «Ποιοι έκαναν σκευωρία; Ο Εισαγγελέας που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης;», διερωτήθηκε.

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Στη συνέχεια, ο δικηγόρος επανέλαβε ότι «η κατηγορία αυτή είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα», λέγοντας πως «τα γραπτά μηνύματα δείχνουν την αλήθεια, που δυστυχώς, όταν πληροφορήθηκα και εγώ από δημοσιογραφικές πηγές, αιφνιδιάστηκα». «Δεν περίμενα ότι θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και θα περάσουν χειροπέδες στους κατηγορουμένους», σημείωσε.

Στημένα παιχνίδια μέχρι και σε σχολικά πρωταθλήματα

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να ανεχθώ στήμενα παιχνίδια και σε σχολικά πρωταθλήματα. Η διαφθορά έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Για ποιο λόγο σε σχολικά παιχνίδια; Δεν υπάρχει πρωταθλητισμός. Μου απάντησαν κάτι που με δυσαρέστησε: ότι μέσα από σχολικά πρωταθλήματα αυτοί που είναι πρωταθλητές εισάγονται στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο σαν κοινωνία, ότι 'μην ανησυχείς, θα στήσω ένα παιχνίδι και θα περάσεις εσύ στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις και χωρίς διάβασμα'».

Παράλληλα, απηύθηνε και έκκληση σε ανθρώπους, διαιτητές ή παράγοντες που μπορεί να γνωρίζουν κάτι ή να έχουν μπλεχτεί σε τέτοιες υποθέσεις, να συνεργαστούν με την αστυνομία, η έρυενα της οποίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ή με τις ανακριτικές αρχές και να πουν την αλήθεια, να την τεκμηριώσουν και μπορούν να έχουν ποινική ασυλία.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ», τόνισε στη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι που θα έπρεπε να προστατεύουν τον θεσμό, να βλέπουμε να συμμετέχουν στη χειραγώγησή του. Δεν περίμενα τα στοιχεία που θα προέκυπταν».

Ο κ. Δημητρακόπουλος διευκρίνισε επίσης ότι «δεν καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά των κατηγορουμένων», αλλά έγινε μία καταγγελία με την οποία «δείξαμε ότι κάτι υπάρχει στη σχέση τους με τη διαιτησία». Η καταγγελία, μάλιστα, εστάλη και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.

«Είμαστε ακόμα στην αρχή»

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή της υπόθεσης», τονίζοντας ότι δεν ήταν σκοπός να εξυπηρετηθεί καμία ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε το Μαρούσι, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης. «Θέλαμε το ιδεώδες του "ευ αγωνίζεσθαι" να μη ρεσυτοποιείται εξαιτίας κάποιων. Να πανηγυρίζουμε όταν η ομάδα μας είναι καλύτερη, όχι όταν βοηθάται από τη διαιτησία», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο στόχος επετεύχθη, γιατί ασκήθηκε ποινική δίωξη, ξεκαθάρισε, όμως ότι «εμείς δεν υποστηρίζουμε την κατηγορία, εμείς το καθήκον μας το ολοκληρώσαμε». Και επανέλαβε ότι στην υπόθεση «εμπλέκονται διαιτητές οι οποίοι με τα σφυρίγματά τους έχουν προκαλέσει σε θεατές και φιλάθλους επεισόδια, είναι οι πηγές του κακού». «Άνθρωποι που έχουν κατηγορηθει ότι μεροληπτούν είναι πρωταγωνιστές στη δικογραφία, με στοιχεία, όχι με καταθέσεις και με λόγια», συμπλήρωσε και τόνισε ότι πρέπει «να απαγορευτεί στους εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση».

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε από δημοσιογράφους, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος που νομιμοποιείται να κάνει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ ανέφερε ότι εμπλέκονται διαιτητές τους οποίους η ομάδα έχει καταγγείλει για τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους. Ξεκαθάρισε, δε, ότι «ποτέ μα ποτέ» δεν έλαβε κλήση, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με την υπόθεση από τη δικηγόρο του Παναθηναϊκού και ανέφερε ότι την υπόθεση της χειρίστηκαν μόνοι της στην ΚΑΕ Αμαρουσίου. Πρόσθεσε, επίσης, πως για τους ίδιους διαιτητές που έχει καταγγείλει η ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, έχουν υπάρξει και παράπονα από άλλες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Το πρωί της Πέμπτης την πόρτα του ανακριτή πέρασαν σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Το ελληνικό FBI με ανακοίνωσή του ξετυλίγει το modus operandi των έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που κατηγορούνται για «παρέμβαση στην εξέλιξη, την μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης» δηλαδή για στήσιμο αγώνων και για μια σειρά από βαριά αδικήματα όπως δωροδοκία και δωροληψία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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