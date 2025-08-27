Εντός Ύλης - Γιάννης Τσαγκαδόπουλος: Η επαγγελματική κατάρτιση ως σύγχρονη και ουσιαστική επιλογή

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Γιάννης Τσαγκαδόπουλος, Σύμβουλος Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, με πολυετή εμπειρία στον χώρο.

Μέσα από μια προσωπική αφήγηση, ο κ. Τσαγκαδόπουλος μοιράζεται τη δική του σχέση με τον χώρο της εκπαίδευσης και εξηγεί τι είναι αυτό που τον παθιάζει στην επαγγελματική κατάρτιση – έναν τομέα που εξελίσσεται δυναμικά και προσφέρει απτές προοπτικές απασχόλησης.

Συζητάμε για τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα: Τον ρόλο του Επαγγελματικού Λυκείου, τη δομή των προγραμμάτων, τις δεξιότητες που καλλιεργούνται και την ανάγκη της πρακτικής άσκησης. Ο κ. Τσαγκαδόπουλος τονίζει πώς οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ μπορούν να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, ενός οργανισμού με πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στον χώρο της εκπαίδευσης, με προγράμματα σε 13 τομείς σπουδών και παρουσία σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Η αποστολή τους: Η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από σύγχρονα προγράμματα, τεχνολογική καινοτομία και ενεργές συνεργασίες με επιχειρήσεις.

Ο καλεσμένος αναλύει τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, τις προοπτικές συγκεκριμένων επαγγελμάτων, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της δια βίου μάθησης, και το πώς οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ υποστηρίζουν τους σπουδαστές όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Ένα επεισόδιο-πρόσκληση για επανεκτίμηση της επαγγελματικής κατάρτισης ως ισότιμη και αξιόπιστη επιλογή σπουδών. Για κάθε μαθητή, γονιό, εργαζόμενο ή επαγγελματία που αναζητά μια διαδρομή με νόημα, πρακτικότητα και προοπτική.

