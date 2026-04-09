Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια αντιμετωπίζει πάστορας στη Βρετανία, μετά τον πνιγμό ενός 61χρονου άνδρα κατά τη διάρκεια τελετής βάπτισης.

Η 48χρονη πάστορας Σέριλ Μπάρτλεϊ κατηγορείται ότι είχε ευθύνη για τον θάνατο του Ρόμπερτ Σμιθ, κατοίκου Μπρίξτον στο νότιο Λονδίνο, ο οποίος πνίγηκε στις 8 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια βάπτισης σε διεύθυνση στην περιοχή Έρντινγκτον του Μπέρμιγχαμ.

Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκλημάτων της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, Μάλκολμ ΜακΧάφι, υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό για την παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο.

«Αποφασίσαμε να ασκήσουμε δίωξη κατά της Σέριλ Μπάρτλεϊ, 48 ετών, για ένα αδίκημα ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια, σε σχέση με τον ρόλο της ως πάστορας κατά τη διάρκεια της βάπτισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, οι εισαγγελικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με την αστυνομία των West Midlands προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η δίωξη εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Εμφάνιση στο δικαστήριο τον Μάιο

Η κατηγορούμενη αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Birmingham Magistrates' Court την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η κατηγορούμενη έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καλώντας παράλληλα το κοινό να αποφύγει σχόλια ή δημοσιεύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της υπόθεσης.