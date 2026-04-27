Νέα Υόρκη: Στα γαλανόλευκα η Πέμπτη Λεωφόρος για τα 205 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Με μία μεγαλειώδη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν και μία σειρά από εκδηλώσεις που ανέδειξαν την εθνική υπερηφάνεια αλλά και την σύγχρονη ισχύ του Ελληνισμού, η Νέα Υόρκη τίμησε τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 

Νέα Υόρκη: Στα γαλανόλευκα η Πέμπτη Λεωφόρος για τα 205 χρόνια από την επανάσταση του 1821
Μεγαλειώδης παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με χιλιάδες συμμετέχοντες και θεατές να συγκεντρώνονται σε μια από τις πιο εμβληματικές λεωφόρους της πόλης για να αποτίσουν φόρο τιμής στην ιστορία, την ταυτότητα και την κληρονομιά του ελληνισμού.

Περισσότερες από 110 ομάδες, ανάμεσά τους ελληνοαμερικανικοί σύλλογοι, ορθόδοξες ενορίες, σχολεία και φοιτητικές οργανώσεις, συμμετείχαν, με 47 από αυτές να παρουσιάζουν τα δικά τους άρματα, προσθέτοντας χρώμα και ενέργεια στην πομπή.

Η παρέλαση ήταν το αποκορύφωμα μιας τριήμερης σειράς εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη, η οποία περιελάμβανε την παραδοσιακή τελετή έπαρσης της σημαίας στο Μπόουλινγκ Γκριν και το λαμπερό δείπνο που παρατέθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της παρέλασης για τους επίτιμους επικεφαλής της φετινής διοργάνωσης, Νίκο Τσάκο και Τζον Κατσιματίδη.

Συγκινημένος ο Νίκος Τσάκος ευχαρίστησε τους Έλληνες Ομογενείς αλλά και την οικογένειά του, τη σύζυγό του, Σίλια Κριθαριώτη, τον γιο του Παναγιώτη, αλλά και τις κόρες του, Ειρήνη και Ελισάβετ, που έδωσαν το «παρών» στη συγκινητική αυτή εκδήλωση. Ο εφοπλιστής, Νίκος Τσάκος, διαπρέπει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού διατηρεί γραφείο στις ΗΠΑ και οι εταιρείες του είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε και χορηγικός συνεργάτης της ομάδας μπάσκετ των New York Knicks, σε μια κίνηση που ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στην αμερικανική επιχειρηματική σκηνή.

Οι τιμώμενοι από την Επιτροπή της Παρέλασης

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, η οποία διοργανώνει την παρέλαση, οι επίτιμοι επικεφαλής της φετινής διοργάνωσης δεν περιορίστηκαν μόνο στους δύο επιχειρηματίες.

Ο Τζον Κατσιματίδης, ο Νίκος Τσάκος, η οργάνωση The Hellenic Initiative (THI) και η Capital Link επιλέχθηκαν ως οι επίτιμοι επικεφαλής της παρέλασης για το 2026 ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λου Κάτσος, τόνισε ότι η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς τιμά την κοινή επαναστατική κληρονομιά της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τέλεσε δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, παρουσία αξιωματούχων και των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Η πομπή κινήθηκε κατά μήκος της Πέμπτης Λεωφόρου από την 64η έως την 79η Οδό, καθώς πλήθη παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής κυματίζοντας ελληνικές σημαίες, ντύνοντας για μια ακόμη φορά τη λεωφόρο σε γαλανόλευκη και διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και το πνεύμα της επετείου.

