Survivor: Κλάματα και σοκαρισμένα βλέμματα - Οι αντιδράσεις των παικτών για την μίξη των ομάδων

Survivor All Star: Πώς αντέδρασαν οι παίκτες

Το συμβούλιο του νησιού ξεκίνησε πριν το σημερινό αγώνισμα με το Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει πως θα μπερδευτούν οι ομάδες, με τις αντιδράσεις να ποικίλουν, αφού η Ρία Κολοβού ξέσπασε σε κλάματα.

Οι ομάδες μετά το... ανακάτεμα της τράπουλας:

Διάσημοι: Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Ηλίας Μπόγδανος, Τάκης Καραγκούνιας, Αφροδίτη Σκαφίδα, Στέλιος Χανταμπάκης, Γιώργος Κόρομι, Σταυρούλα Χρυσαειδή, Εύη Σαλταφερίδου, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Βασάλος.

Μαχητές: Ηλίας Γκότσης, Σπύρος Μαρτίκας, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Νίκος Μπάρτζης, Μελίνα Μεταξά, Γιωρίκας Πιλίδης, Ελευθερία Ελευθερίου, Νικόλας Αγόρου, Γιώργος Ασημακόπουλος, Ρία Κολοβού, Ελένη Χαμπέρη, Στέλλα Ανδρεάδου.

«Καταστρέψατε το σόου μόνοι σας...»

Xαμός με τα Spoilers που κυκλοφορούν έχει προκληθεί από την αρχή του Survivor All Star. Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει το πώς γίνεται να γνωρίζουν κάποιοι τι γίνεται στο παιχνίδι πριν καν προβληθεί το επεισόδιο ή ολοκληρωθεί η ψηφοφορία αποχώρησης.

Ο πρώην παίκτης του Survivor All Star Κώστας Αναγνωστόπουλος με ένα insta story που δημοσίευσε αποκάλυψε, ότι η διαρροή προέρχεται από άνθρωπο της παραγωγής του ριάλιτι.

«Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης;

Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη άλλο, ας φύγει;! Thank me later παιδιά», έγραψε σε insta story που δημοσίευσε ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.

Απόψε πάντως δεν αποχωρεί κανένας από το Survivor All Star, καθώς μπλε και κόκκινοι ρίχτηκαν στον στίβο μάχης για να διεκδικήσουν το έπαθλο επικοινωνίας, το οποίο τελικά κατάφεραν να κατακτήσουν οι Διάσημοι, ενώ στο παιχνίδι εισέβαλε ο Ατζούν Ιλιτζαλί και τους προσκάλεσε σε μία... δημοπρασία με τρόφιμα.

Όπως είναι φυσικό, με την πείνα να είναι τεράστια και στις δύο παραλίες του Άγιου Δομίνικου «άναψαν τα αίματα» στο διαφορετικό αυτό παιχνίδι με τις προσφορές να δίνουν και να παίρνουν για μία κούπα καφέ, ένα κομμάτι κέικ, έναν κουραμπιέ αλλά και ένα πιάτο ιμάμ μπαϊλντί.

To νέο καρφί του Κώστα Αναγνωστόπουλου για το Survivor all star

«Κινητά-φαγητά-κολλητοί (στην παραγωγή, παίκτες με παραγωγή) λουκέτα στα σκουπίδια(γελάνε κ οι πέτρες) αλλά λέει ο εργοδότης αλλά βάζετε τον παρουσιαστή να πει! Αλλά έτσι πάει όταν ο παραγωγός βάζει λάθος ανθρώπους σε καίριες θέσεις. Καταστρέψατε το καλύτερο σόου μόνοι σας #SurvivorGR», έγραψε ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.

Σχετικές ειδήσεις