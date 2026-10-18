Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Το έντονο μπλε φόρεμα με την ανοιχτή πλάτη που μαγνήτισε τα βλέμματα
Η τραγουδίστρια επέλεξε μια δημιουργία Giorgio Armani
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- Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανί στην Academy Museum Gala με έντονο μπλε φόρεμα του οίκου Giorgio Armani.
- Το φόρεμα είχε αποκαλυπτική γραμμή και ανοιχτή πλάτη που τόνιζε τη σιλουέτα της.
- Το βαθύ άνοιγμα στην πλάτη πρόσθετε μια τολμηρή λεπτομέρεια στην εμφάνισή της.
- Τα ασημένια κοσμήματα του οίκου Chopard συμπλήρωναν το σύνολο χωρίς να επισκιάζουν το φόρεμα.
- Η έντονη μπλε απόχρωση του φορέματος ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί της βραδιάς.
Με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε έντονη μπλε απόχρωση, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έδωσε το δικό της στιλιστικό στίγμα στην Academy Museum Gala, τραβώντας τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.
Η τραγουδίστρια επέλεξε μια custom δημιουργία του οίκου Giorgio Armani, με αποκαλυπτική γραμμή και ανοιχτή πλάτη, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.
Το βαθύ άνοιγμα στο πίσω μέρος του φορέματος πρόσθετε μια τολμηρή πινελιά στην εμφάνισή της, ενώ η έντονη μπλε απόχρωση ξεχώριζε ανάμεσα στις παρουσίες της βραδιάς.
Τα ασημένια κοσμήματα του οίκου Chopard ολοκλήρωναν το look, χαρίζοντας λάμψη χωρίς να επισκιάζουν το φόρεμα, που αποτέλεσε το επίκεντρο της εμφάνισής της.
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