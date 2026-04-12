Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Το σχόλιο σε φαν που προκάλεσε αντιδράσεις - Η συγγνώμη μετά το viral βίντεο

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε στιγμιότυπο από την αμήχανη επικοινωνία της με θαυμαστή επί σκηνής

Snapshot Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ διέκοψε την εμφάνισή της στο Coachella λόγω ενός ήχου από το κοινό, τον οποίο αρχικά θεώρησε yodeling.

Όταν της εξηγήθηκε ότι πρόκειται για αραβικό κάλεσμα (Zaghrouta), η Κάρπεντερ εξέφρασε σύγχυση και αμηχανία, λέγοντας ότι δεν της άρεσε ο ήχος.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με κατηγορίες προς την τραγουδίστρια για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε πολιτισμική έκφραση.

Η Κάρπεντερ ζήτησε συγγνώμη, εξηγώντας ότι η αντίδρασή της ήταν από σύγχυση και σαρκασμό χωρίς κακή πρόθεση και δήλωσε ότι πλέον γνωρίζει τι είναι η Zaghrouta και την καλωσορίζει.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν διχασμένες, με κάποιους χρήστες να την επικρίνουν για έλλειψη σεβασμού και άλλους να κατανοούν την παρεξήγηση.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, μετά από περιστατικό με θαυμαστή της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Coachella, το οποίο έγινε viral στα social media.

Η τραγουδίστρια διέκοψε για λίγο το set της όταν άκουσε έναν ήχο από το κοινό, προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει.

Η στιγμή επί σκηνής

«Νομίζω άκουσα κάποιον να κάνει yodeling», ανέφερε αρχικά η Κάρπεντερσε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Όταν ο ήχος επαναλήφθηκε, ρώτησε: «Αυτό κάνεις;», με έναν θεατή να απαντά: «Είναι αραβικό! Είναι ένα αραβικό κάλεσμα». Η ίδια απάντησε: «Δεν μου αρέσει».

Ο θεατής ανταπάντησε: «Είναι η κουλτούρα μου!», με την Κά0ρπεντερ να σχολιάζει: «Αυτή είναι η κουλτούρα σου; Το yodeling;».

Sabrina Carpenter didn’t like a sound someone was making during her performance and now she is being accused of being anti-Arab. pic.twitter.com/5OxSqjbPNR — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) April 12, 2026

Καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι της εξηγούσε ο θεατής - ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα κάλεσμα, ένα κάλεσμα γιορτής» - η τραγουδίστρια φάνηκε μπερδεμένη και ενοχλημένη.

«Τι είναι αυτό; Τι συμβαίνει; Αυτό είναι περίεργο», κατέληξε, πριν συνεχίσει κανονικά την εμφάνισή της.

Viral το βίντεο και αντιδράσεις

Το βίντεο του περιστατικού διαδόθηκε γρήγορα στα social media, προκαλώντας έντονη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που η Κάρπεντερ χειρίστηκε την κατάσταση.

Μετά τις αντιδράσεις, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ τοποθετήθηκε για το περιστατικό, δίνοντας τη δική της εξήγηση.

my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

Όπως ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη, δεν είδα το συγκεκριμένο άτομο και δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά. Η αντίδρασή μου ήταν καθαρά από σύγχυση και σαρκασμό, χωρίς κακή πρόθεση. Θα μπορούσα να το είχα χειριστεί καλύτερα. Τώρα ξέρω τι είναι η Zaghrouta! Από εδώ και πέρα καλωσορίζω όλα τα χειροκροτήματα και τα yodels».

Διχασμός στο διαδίκτυο

Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Ορισμένοι χρήστες επέκριναν τη στάση της, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν προσβλητική απέναντι σε μια πολιτισμική έκφραση.

Sabrina Carpenter is being lauded as “very, very based” for mocking a woman’s Indian Yell during a concert.



“Is that your culture? I don’t like it.” pic.twitter.com/JAi4XHj9cK — Ian Miles Cheong (@ianmiles) April 12, 2026

Χαρακτηριστικά, χρήστης έγραψε: «Το να κοροϊδεύεις κάτι αφού σου το εξηγούν είναι πολύ άσχημο», ενώ άλλος σχολίασε: «Η έλλειψη γνώσης και η υπερηφάνεια γι’ αυτό δεν είναι καθόλου καλή εικόνα».

