Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Το σχόλιο σε φαν που προκάλεσε αντιδράσεις - Η συγγνώμη μετά το viral βίντεο

Η στιγμή στο Coachella που έγινε viral και δίχασε το διαδίκτυο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Το σχόλιο σε φαν που προκάλεσε αντιδράσεις - Η συγγνώμη μετά το viral βίντεο

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε στιγμιότυπο από την αμήχανη επικοινωνία της με θαυμαστή επί σκηνής

  • Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ διέκοψε την εμφάνισή της στο Coachella λόγω ενός ήχου από το κοινό, τον οποίο αρχικά θεώρησε yodeling.
  • Όταν της εξηγήθηκε ότι πρόκειται για αραβικό κάλεσμα (Zaghrouta), η Κάρπεντερ εξέφρασε σύγχυση και αμηχανία, λέγοντας ότι δεν της άρεσε ο ήχος.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με κατηγορίες προς την τραγουδίστρια για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε πολιτισμική έκφραση.
  • Η Κάρπεντερ ζήτησε συγγνώμη, εξηγώντας ότι η αντίδρασή της ήταν από σύγχυση και σαρκασμό χωρίς κακή πρόθεση και δήλωσε ότι πλέον γνωρίζει τι είναι η Zaghrouta και την καλωσορίζει.
  • Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν διχασμένες, με κάποιους χρήστες να την επικρίνουν για έλλειψη σεβασμού και άλλους να κατανοούν την παρεξήγηση.
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, μετά από περιστατικό με θαυμαστή της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Coachella, το οποίο έγινε viral στα social media.

Η τραγουδίστρια διέκοψε για λίγο το set της όταν άκουσε έναν ήχο από το κοινό, προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει.

«Νομίζω άκουσα κάποιον να κάνει yodeling», ανέφερε αρχικά η Κάρπεντερσε βίντεο που κυκλοφόρησε στο X, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Όταν ο ήχος επαναλήφθηκε, ρώτησε: «Αυτό κάνεις;», με έναν θεατή να απαντά: «Είναι αραβικό! Είναι ένα αραβικό κάλεσμα». Η ίδια απάντησε: «Δεν μου αρέσει».

Ο θεατής ανταπάντησε: «Είναι η κουλτούρα μου!», με την Κά0ρπεντερ να σχολιάζει: «Αυτή είναι η κουλτούρα σου; Το yodeling;».

Καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι της εξηγούσε ο θεατής - ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα κάλεσμα, ένα κάλεσμα γιορτής» - η τραγουδίστρια φάνηκε μπερδεμένη και ενοχλημένη.

«Τι είναι αυτό; Τι συμβαίνει; Αυτό είναι περίεργο», κατέληξε, πριν συνεχίσει κανονικά την εμφάνισή της.

Το βίντεο του περιστατικού διαδόθηκε γρήγορα στα social media, προκαλώντας έντονη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που η Κάρπεντερ χειρίστηκε την κατάσταση.

Μετά τις αντιδράσεις, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ τοποθετήθηκε για το περιστατικό, δίνοντας τη δική της εξήγηση.

Όπως ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη, δεν είδα το συγκεκριμένο άτομο και δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά. Η αντίδρασή μου ήταν καθαρά από σύγχυση και σαρκασμό, χωρίς κακή πρόθεση. Θα μπορούσα να το είχα χειριστεί καλύτερα. Τώρα ξέρω τι είναι η Zaghrouta! Από εδώ και πέρα καλωσορίζω όλα τα χειροκροτήματα και τα yodels».

Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Ορισμένοι χρήστες επέκριναν τη στάση της, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν προσβλητική απέναντι σε μια πολιτισμική έκφραση.

Χαρακτηριστικά, χρήστης έγραψε: «Το να κοροϊδεύεις κάτι αφού σου το εξηγούν είναι πολύ άσχημο», ενώ άλλος σχολίασε: «Η έλλειψη γνώσης και η υπερηφάνεια γι’ αυτό δεν είναι καθόλου καλή εικόνα».

