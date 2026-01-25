Ανοίγει ξανά η αυλαία για το «The Muppet Show» - Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer

Με ένα μοναδικό special επεισόδιο επιστρέφει το «The Muppet Show», με αφρομή τα 50 χρόνια που συμπληρώνονται από την πρώτη προβολή, όπως αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ειδική αυτή παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Φεβρουαρίου - και για την Ελλάδα - στο Disney+ και στο ABC, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Κέρμιτ, της Μις Πίγκι και της εμβληματικής παρέας των Muppets στο αυθεντικό Muppet Theatre.

Στο πλευρό τους θα βρεθούν η Sabrina Carpenter, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στο επεισόδιο, η Maya Rudolph ως guest star, καθώς και ο Seth Rogen, που συμμετέχει τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες ως εκτελεστικός παραγωγός.

Μια γιορτή μουσικής, χιούμορ και χάους, πιστή στο πνεύμα της κλασικής σειράς, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επανεκκίνηση ή νέα τηλεοπτική σεζόν. Μέχρι στιγμής, η Disney δεν έχει ανακοινώσει επιπλέον επεισόδια.

Η σειρά που σημάδεψε την παγκόσμια τηλεόραση

Το αρχικό «The Muppet Show», δημιουργία του Jim Henson, προβλήθηκε από το 1976 έως το 1981 σε περισσότερες από 100 χώρες. Ξεχώρισε συνδυάζοντας μουσική, χιούμορ και σάτιρα με έναν τρόπο που δεν είχε συμβεί ξανά στην τηλεόραση.

Με επίκεντρο το παρασκήνιο ενός θεατρικού σόου και πρωταγωνιστές τον Κέρμιτ, τη Μις Πίγκι και την εκρηκτική παρέα των Muppets, η σειρά καθιερώθηκε ως παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Στο παρελθόν, φιλοξένησε θρυλικούς καλεσμένους όπως οι Elton John, Diana Ross, Johnny Cash και Liza Minnelli, γράφοντας ιστορία στην παγκόσμια τηλεόραση και γεφυρώνοντας γενιές θεατών.

Προς το παρόν, η επιστροφή των Muppets περιορίζεται σε αυτό το επετειακό επεισόδιο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συνέχεια. Ωστόσο, η θετική ανταπόκριση του κοινού ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες παραγωγές στο μέλλον.

