Basketgate: Σήμερα η απολογία Λιόλιου για τις 49 υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων

Στο επίκεντρο των εξελίξεων στην υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας καλείται σήμερα να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων. Μαζί με τον Λιόλιο έχει προγραμματιστεί και η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη που θεωρείται το «δεξί χέρι» του προέδρου της ΕΟΚ. Οι δυο τους έχουν το πιο βαρύ κατηγορητήριο σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η υπόθεση περιλαμβάνει 49 επιμέρους περιπτώσεις που φέρονται να εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2026. Οι καταγγελίες αφορούν προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων σε διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες, με στόχο τον επηρεασμό της εξέλιξης ή του αποτελέσματος αγώνων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του έχει υποστηρίξει δημόσια ότι δεν υπάρχουν στη δικογραφία στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με τις καταγγελλόμενες πράξεις, ενώ η υπεράσπιση έχει ζητήσει να εξεταστούν τρεις παράγοντες της διαιτησίας.

Πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τι λένε οι αρχές για τη φερόμενη δράση του προέδρου της ΕΟΚ:

«Από 8.06.2016 έως και 28.03.2026, με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού».

Ήδη ο πρώτος εμπλεκόμενος στο μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει τον ελληνικό αθλητισμό και σπιλώνει τον χώρο του μπάσκετ, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου οδηγήθηκε ήδη στη φυλακή μετά την απολογία του στον ανακριτή. Ο κ. Παπαπέτρου δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του κι έτσι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Σειρά να απολογηθούν παίρνουν σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ τη Δευτέρα θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς κι ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

Ο Λιόλιος και οι 5 συλληφθέντες: Ο «γραμμάριος», η «σκόνη και θρύψαλα» και ο «μπελάς»

Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ στήνοντας αγώνες ακόμη και μαθητικών πρωταθλημάτων, προβαίνοντας σε δωροδοκίες και λειτουργούντας με τακτικές που εντοπίστηκαν μόνο έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι κώδικες και τα συνθηματικά τα οποία είχαν αναπτύξει μεταξύ τους οι συμμετέχοντες σε αυτό το κύκλωμα, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, έπειτα από πολύμηνη επιχείρηση του ελληνικού FBI που αξιοποίησε αποκαλυπτικές καταθέσεις που δόθηκαν στην αθλητική Δικαιοσύνη.

Ο «γραμμάριος»

Βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, σύμφωνα με μάρτυρα, είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «γραμμάριος».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, ο πρώην διαιτητής και κατηγορούμενος είχε στείλει μήνυμα σε παράγοντα ομάδος, ζητώντας του:

«Βάλε μου 500/1000/1500 γραμμάρια».

Τα γραμμάρια έρχονται σε άμεσο παραλληλισμό με χρηματικά ποσά.

Ο «μπελάς»

Το γνωστό σε όλους μας «θα βρεις τον μπελά σου» στο κύκλωμα του ελληνικού μπάσκετ φαίνεται ότι είχε άλλη ερμηνεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, κατηγορούμενος διαιτητής της υπόθεσης είχε προσπαθήσει να πείσει μία γυναίκα διαιτητή να αποσύρει μία καταγγελία της, λέγοντάς της χαρακτηριστικά τη φράση:

«Όποιος δεν υπακούει, θα βρει μπελά».

Τι σήμαινε εδώ ο μπελάς!

Η συγκεκριμένη γυναίκα διαιτητής, όταν αποφάσισε να μην αποσύρει την καταγγελία της, κατάλαβε ποιος ήταν ο μπελάς που τη βρήκε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε διαιτητής από την κεντρική επιτροπή διαιτησίας, καθώς και για ένα ολόκληρο εξάμηνο μετά έμεινε εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών.

«Σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα»

Ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης έχει αναφέρει τις παραπάνω φράσεις και εξηγεί, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεσή του, τι σημαίνουν αυτές.

«Η “σκόνη” σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα” εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους».

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Το ένταλμα σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλου και οι 49 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σαράντα εννέα κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Βαγγέλης Λιόλιος, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, στο πλαίσιο της υπόθεσης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο 2016–2026 και περιλαμβάνουν προσφορές δώρων, υποσχέσεις ωφελημάτων και χρηματικές παροχές, ακόμη και 50.000 ευρώ, με σκοπό να επηρεαστούν η εξέλιξη και τα αποτελέσματα αγώνων.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον ίδιο στο ένταλμα, οι παροχές φέρονται να απευθύνονταν σε διαιτητές ή διοικητικούς παράγοντες και να συνδέονταν με αναμετρήσεις που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι οι κατονομαζόμενοι διαιτητές ανελίχθηκαν υπηρεσιακά, αναλαμβάνοντας αγώνες ανώτερων κατηγοριών.

Από το ένταλμα φέρεται να εμπλέκονται ακόμα έξι διαιτητές, δύο παράγοντες και ένας δημοσιογράφος.

Αναλυτικά τι αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης

Α) Όντας Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, την 8-6-2016 στην, από κοινού με τον Ευάγγελο ΤΣΑΠΑ του Ανδρέα, υποσχεθήκατε στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟ, υπεύθυνο τμήματος μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά, ότι, προκειμένου η ομάδα του να ηττηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ στον αγώνα της 8-6-2016 για την Α2 Ανδρών, η ομάδα του θα ευνοηθεί από διαιτητές στο μέλλον. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς το από αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε, ενώ ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 60-68. Β) Ενώ ήσουν de facto διοικών την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και όντας Πρόεδρος της ΕΟΚ από 12-9-2021, από κοινού με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ :

1) Περί την 15-3-2018, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΗΛΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ότι θα λάβει από τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρο της ομάδας ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην Φάρος Κερατσινίου)- ΑΡΗΣ της Basket League την 17-3-2018 υπέρ του ΦΑΡΟΥ. Στις 15-3-2018 στο ξενοδοχείο Intercontinental o ΤΣΑΠΑΣ παρέδωσε στον ανωτέρω διαιτητή το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο ΦΑΡΟΣ νίκησε με σκορ 81-76.

2) Μερικές ημέρες πριν την 10-4-2018, στο Coffee Island στην οδό Αμαλίας, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΗΛΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ και στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ της Basket League στις 10-4-2018 υπέρ του Πανιωνίου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο Πανιώνιος νίκησε με σκορ 81-76. Στη συνέχεια, στην οικία του ΤΣΑΠΑ στην οδό Γρανικού 23 στον Άλιμο, στις 12-4-2018, ο ΤΣΑΠΑΣ ο παρέδωσε στον ΠΗΛΟΪΔΗ το ποσό των 5.000 ευρώ για τον ίδιο και το ποσό των 5.000 ευρώ για την ΤΣΑΡΟΥΧΑ.

3) Τον Μάιο 2018 στο Coffee Island στην οδό Αμαλίας, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να ορισθεί ως διαιτητής και να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ — ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ της Α’ ΕΣΚΑ της 3-5-2018 υπέρ του Ιωνικού. Ο ανωτέρω δεν ορίσθηκε ως διαιτητής του αγώνα, αλλά ορίσθηκε ως διαιτήτρια η ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οποία υποσχεθήκατε ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του ανωτέρω αγώνα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ νίκησε με σκορ 55-51. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

4) Την 15-12-2018, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Α2 στις 15-12-2018, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκατε και την άνοδο του ΙΩΝΙΚΟΥ σε ανώτερη κατηγορία και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 78-89. Στη συνέχεια, στις 18-12-2018, σε καφετέρια στο μετρό της Δάφνης, ο ΤΣΑΠΑΣ, πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, παρέδωσε στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ το ποσό των 5.000 ευρώ.

5) Την 19-1-2019, στη Νέα Φιλαδέλφεια, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ της Γ’ Εθνικής στις 19-1-2019 υπέρ του Ιωνικού. Αν και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 73-71 υπέρ του ΑΙΓΑΛΕΩ, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

6) Μερικές ημέρες πριν την 9-2-2019, στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ στις 9-2-2019 της Α2 υπέρ του Φάρου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Φάρος νίκησε με σκορ 65-73. Στη συνέχεια, στο CITY LINK στην Αθήνα, στις 13- 2-2019, ο ΤΣΑΠΑΣ παρέδωσε στον ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ το ποσό των 5.000 ευρώ.

7) Την 15-2-2019, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΟΦΗ της Β’ Εθνικής στις 17-2-2019 υπέρ του ΟΦΗ και προκειμένου είτε να κερδίσει ο ΟΦΗ, είτε να χάσει με διαφορά μικρότερη από τον μεταξύ τους αγώνα του πρώτου γύρου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΟΦΗ έχασε με σκορ 70-63, ήτοι με διαφορά μικρότερη από τον μεταξύ τους αγώνα του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια, σε καφέ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 21-2-2019, ο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ παρέδωσε στον ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ το ποσό των 200 ευρώ.

8) Την 17-3-2019, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ της Γ’ Εθνικής της 17-3-2019 υπέρ του Αιγάλεω. Αν και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 100-96 υπέρ του Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

9) Μερικές ημέρες πριν την 5-5-2019 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΧΙΟΣ – ΟΦΗ της Γ’ Εθνικής στις 5-5-2019 υπέρ του ΟΦΗ. Την ανωτέρω υπόσχεση του έδωσε ο προπονητής του ΟΦΗ Βασίλης Ράλλης. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΟΦΗ νίκησε με σκορ 75-83.

10) Την 1-10-2019, στην οδό Αμαλίας 4, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με σκοπό να επηρεάσετε το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα, ζητήσατε από τον Πρόεδρο του Ιωνικού ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, να μην προσλάβει προπονητή για το παιχνίδι αυτό και η ομάδα να μην αγωνιστεί για τη νίκη, υποσχόμενοι ότι θα επηρεάσετε το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ, υπέρ του Ιωνικού, ορίζοντας ως διαιτήτρια την ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οποία υποσχεθήκατε ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, καθώς και ότι θα δώσετε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-80. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του αγώνα, ο ΛΙΟΛΙΟΣ παρέδωσε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

11) Μερικές ημέρες πριν την 12-10-2019 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 83-66. Στη συνέχεια, στις 14-10-2019, στην Αθήνα, παραδώσατε στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ το ποσό των 5.000 ευρώ.

12) Περί τον Νοέμβριο 2019 υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα άγνωστου αγώνα της ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, προκειμένου να λάβει τεχνική ποινή ο παίκτης ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και για το λόγο αυτό να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς η διαιτήτρια τιμώρησε με τεχνική ποινή τον ανωτέρω παίκτη και η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα λύθηκε την 5-12-2019. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

13) Την 7-12-2019 στην Πάτρα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΛΑΥΡΙΟ της Basket League στις 7-12-2019 και συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο να κερδίζει ο Προμηθέας με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στο σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο να ευνοηθεί το Λαύριο. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο Προμηθέας προηγήθηκε στο ημίχρονο με 46-29 και στο δεύτερο ημίχρονο ευνοήθηκε το Λαύριο μειώνοντας τη διαφορά, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 77-66 υπέρ του Προμηθέα.

14) Την 20-12-2019, στο CITY LINK στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 21-12-2019 της Basket League υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Ιωνικός νίκησε με σκορ 108-74. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

15) Μερικές ημέρες πριν την 19-1-2020 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ της Β’ Εθνικής στις 19-1-2020 υπέρ του Ιωνικού. Αν και ο Ιωνικός έχασε με σκορ 81-86, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

16) Την 1-2-2020 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ της Basket League στις 1-2-2020 υπέρ του Λαυρίου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς το Λαύριο νίκησε με σκορ 75-61.

17) Λίγες ημέρες πριν την 16-2-2020, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΣΧΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα της 16-2-2020, μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ, για το Κύπελλο Ελλάδας, υπέρ του Προμηθέα. Ο ανωτέρω διαιτητής εκνευρίστηκε και αποχώρησε, αρνούμενος την υπόσχεσή σας, και εν τέλει επικράτησε η ΑΕΚ με σκορ 61-57.

18) Περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου 2020 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των αγώνων του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ στην τελική φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς οι αγώνες επηρεάστηκαν και αλλοιώθηκαν, και στο Πρωτάθλημα Εφήβων ο Προμηθέας νίκησε τον ΠΑΟΚ με σκορ 89-51 και το Ηράκλειο με σκορ 64-99.

19) Στις 25-12-2020 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ — ΠΑΟΚ της Basket League της 27-12-2020 υπέρ του Ιωνικού. Αν και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 86-84, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

20) Μερικές ημέρες πριν την 4-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ της Basket League στις 4-4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 70-73. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

21) Μερικές ημέρες πριν την 14-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ στις 14-4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 80-78. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

22) Την 5-9-2021, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΚΑΛΔΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΚΑ — ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και στις 5-9-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 60-61.

23) Λίγες ημέρες πριν την 9-10-2021, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 93-83. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

24) Την 24-10-2021, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στη Β’ Εθνική στις 24-10-2021 υπέρ του Πανιωνίου. Αν και το Αιγάλεω επικράτησε με σκορ 90-88, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

25) Λίγες ημέρες πριν την 6-11-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι ποσό 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 6-11-2021 υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Ιωνικός νίκησε με σκορ 59-61. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε σε άγνωστο χρόνο το ανωτέρω χρηματικό ποσό.

26) Τον Δεκέμβριο 2021, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΟΥΚΑΣ – ΠΑΟ του Πρωταθλήματος Εφήβων, υπέρ του Δούκα. Ο ανωτέρω διαιτητής δεν ευνόησε τον Δούκα και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 70-71 υπέρ του ΠΑΟ.

27) Την 18-1-2022 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για το πρωτάθλημα U18 Rising Stars στις 22-1-2022 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 48-60.

28) Την 3-2-2022 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για το πρωτάθλημα U18 στις 6-2-2022 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο ΠΑΟ επικράτησε με σκορ 82- 74, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

29) Την 11-2-2012 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΜΑΡΤΙΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ — ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ της Γ’ Εθνικής στις 13-2-2022 υπέρ του Αίολου. Αν και ο Διαγόρας επικράτησε με σκορ 77-66, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

30) Μερικές ημέρες πριν την 8-4-2023, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήταν υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑ — ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για την Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και η Καρδίτσα νίκησε με σκορ 85- 83. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

31) Την 10-4-2023 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ για τη Γ’ Εθνική στις 10-4-2023 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-59.

32) Την 26-4-2023 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για τη Γ’ Εθνική στις 30-4-2023 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο ΔΙΩΝ επικράτησε με σκορ 69-57, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

33) Την 24-10-2024 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 24-10-2024 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Ηλυσιακός επικράτησε με σκορ 122-121, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

34) Την 15-11-2024 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ και τον ΜΗΛΑ ΧΡΗΣΤΟ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΤΣΟΛΑΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11- 2024 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 84-76. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

35) Την 17-2-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 17-2- 2025 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Απόλλων επικράτησε με σκορ 97-80, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

36) Την 8-3-2025, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΟΚ για την Basket League στις 8-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-76. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

37) Την 21-3-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ της National League στις 22-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 86-68. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

38) Την 21-3-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟ πρωταθλήματος γυναικών στις 23-3-2025 υπέρ του Αθηναϊκού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Αθηναϊκός νίκησε με σκορ 98-85.

39) Λίγες ημέρες πριν την 23-3-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήταν υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να τ αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 23-3-2025 υπέρ του Κολοσσού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Κολοσσός νίκησε με σκορ 84- 83. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

40) Αρχές Μαΐου 2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 10-5-2025 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 80-46.

41) Αρχές Μαΐου 2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 11-5- 2025 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 69-57.

42) Την 13-5-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ της National League 2 στις 14-5-2025 υπέρ της Ακαδημίας Ελευσίνας. Αν και η Δάφνη Δαφνίου νίκησε με σκορ 69-65, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

43) Την 20-10-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΜΑΡΤΙΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΓΕΧ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Elite League στις 20-10-2025 υπέρ της Λευκάδας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και η Λευκάδα νίκησε με σκορ 77-78.

44) Την 20-1-2016 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΟΝΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Β‘ για τη National League στις 20-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 60-80.

45) Την 24-1-2026, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΗΣ στις 24-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Άρης νίκησε με σκορ 97-103, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

46) Την 21-2-2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ της Elite League στις 21-2-2026 υπέρ της Αμαλιάδας. Αν και το Λαύριο νίκησε με σκορ 67-65, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

47) τον Μάρτιο 2016 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 29-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 64-60.

48) Τον Μάρτιο 2026 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΑΤΙΑ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 30-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 90-81.

49) την 4-4-2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΓΕΧ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ της Elite League στις 4-4-2026 υπέρ του Πανερυθραϊκού. Αν και η ΑΓΕΧ νίκησε με σκορ 95-84, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποκάλυψη που κάνει το Newsbomb, ότι, σύμφωνα με την εισαγγελία, υπάρχουν και άλλοι επιλήψιμοι αγώνες, οι οποίοι διερευνώνται.

Χαρακτηριστικά, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι: «Έτεροι αγώνες καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι, κατά την κρίση μας, φέρονται ως ύποπτοι».

Γίνεται και σχετική ανάλυση στη δικογραφία για όσα συνέβησαν στους αγώνες αυτούς.

Το ενδιαφέρον για αυτούς τους αγώνες προέρχεται από στοιχεία που έχουν φέρει στη δικαιοσύνη με κατάθεση τρίτου μάρτυρα της υπόθεσης, ο οποίος δεν ανήκει στους δύο θεωρώμενους ως κεντρικούς μάρτυρες.

Το Newsbomb αποκαλύπτει ποιοι είναι οι αγώνες αυτοί και ποιο είναι το σκεπτικό της δικαιοσύνης για αυτούς:

α) Προμηθέας - ΑΕΚ, 16-11-2024, Α1, 84-76.

Διαιτητές: Κατηγορούμενη - άλλος διαιτητής.

Στις 15-11-2024, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον προπονητή του Προμηθέα, κ. ....................., ο κ. ...................., στέλεχος στον Προμηθέα, λέγοντάς του τα εξής:

«Είμαι στο ...........................(ιδιοκτησίας του Ευάγγελου ΛΙΟΛΙΟΥ) μαζί με τον ............. Πρόεδρο και τον κ. Λιόλιο. Ποιον παίκτη της ΑΕΚ θεωρείς ότι πρέπει να στοχεύσουμε διαιτητικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι;»

Του απάντησε ότι η ΑΕΚ έχει μια πλειάδα πολύ καλών παικτών και δεν μπορεί να του αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο παίκτη, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Προμηθέας έχει προετοιμαστεί καλά για να κερδίσει το παιχνίδι.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό: αποβλήθηκε από το γήπεδο ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κ. Μάκης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, αποβλήθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, κ. Ντράγκαν ΣΑΚΟΤΑ, και αποβλήθηκε ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι, Μιντάουγκας ΚΟΥΖΜΙΝΣΚΑΣ, με δύο τεχνικές ποινές για πρώτη φορά στην καριέρα του. Διατάχθηκε η εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Υπήρξε ανακοίνωση της ΑΕΚ την επόμενη ημέρα για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα, με δυσμενή σχόλια για τους διαιτητές του παιχνιδιού και για τους ανθρώπους που λυμαίνονται τον χώρο του μπάσκετ.

Οι παρακάτω πληροφορίες, που αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας, προέρχονται από μάρτυρα που έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη και δεν ανήκει στους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης.

β) Προμηθέας Πατρών - ΠΑΟΚ, 8-3-2025, 87-76.

Διαιτητές: Κατηγορούμενη - άλλος διαιτητής.

Κέρδισε ο Προμηθέας με διπλάσιες βολές υπέρ του. Στις 5-3-2025, ο κ. Λιόλιος έστειλε στον προπονητή του Προμηθέα, κ. Παπαθεοδώρου, μήνυμα με τα ονόματα των διαιτητών, πριν από την επίσημη – δημόσια ανακοίνωσή τους.

Στον αγώνα αυτό, σύμφωνα με μαρτυρία της υπόθεσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είχε στείλει μήνυμα με τη σύνθεση της διαιτησίας, πριν αυτή γίνει επίσημη.

γ) Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ, 23-3-2025.

Ο Προμηθέας ήθελε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να τερματίσει τέταρτος στην κανονική περίοδο και να αποκτήσει πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs. Για την ακρίβεια, ήθελε νίκη του Προμηθέα και ήττα του ΠΑΟΚ στη Ρόδο.

Οι δύο εκ των τριών διαιτητών στο συγκεκριμένο παιχνίδι (Κολοσσός - ΠΑΟΚ) ήταν η κατηγορούμενη και ο .................. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ο Κολοσσός με μεγάλη ανατροπή στο φινάλε. Ενδεικτικά, ο αριθμός των βολών ήταν 30-12 υπέρ του Κολοσσού και, στο δεύτερο ημίχρονο, 17-2. Τελικό σκορ: 84-83.

δ) Προμηθέας Πατρών - Άρης, 24-1-2026.

Διαιτητής: η κατηγορούμενη.

Ο Προμηθέας εκτέλεσε 46 ελεύθερες βολές (που ήταν πανελλήνιο ρεκόρ για την αγωνιστική σεζόν). Ήττα του Προμηθέα με τελικό σκορ 97-103. Παρά τη νίκη του, ο Άρης, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Το χειρουργείο απέτυχε, το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο». Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), τα πήγε καλά στο παιχνίδι και δεν τιμωρήθηκε, γιατί δεν υπήρξε αλλοίωση του αποτελέσματος.

Η ενημέρωση για τους διαιτητές πριν από τον ορισμό τους

Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά μήνυμα που αποδίδεται στον Βαγγέλη Λιόλιο και φέρεται να είχε αποσταλεί στον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε το Μαρούσι.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο που έχει δημοσιοποιηθεί, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για την τριάδα των διαιτητών που επρόκειτο να διευθύνει επερχόμενη αναμέτρηση, προσθέτοντας ότι η πληροφορία έπρεπε να παραμείνει αυστηρά εμπιστευτική.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε γνωστός ο ορισμός και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρθηκε η πληροφορία. Το κρίσιμο στοιχείο είναι εάν η ενημέρωση ήταν αποτέλεσμα θεσμικής πληροφόρησης, εάν υπήρχε κάποια άλλη εξήγηση ή εάν συνδεόταν με πρακτικές που βρίσκονται σήμερα υπό διερεύνηση.

Η αξιολόγηση του μηνύματος απαιτεί να εξεταστούν η ημερομηνία αποστολής, η διαδικασία ορισμού των διαιτητών και το εάν υπήρξε παραβίαση κανόνων ή άλλη παράνομη συμπεριφορά. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί απόδειξη χειραγώγησης.

Τα 931.000 ευρώ και τα ερωτήματα για την προέλευσή τους

Σημαντικό κεφάλαιο της έρευνας αποτελούν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν σε κατοικίες προσώπων που περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους.

Όπως μετέδωσαν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν συνολικά 931.000 ευρώ. Από αυτά, περίπου 820.000 ευρώ αναφέρθηκε ότι βρέθηκαν στην κατοικία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ενώ περίπου 102.000 ευρώ φέρονται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Η παρουσία τόσο μεγάλων ποσών αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της έρευνας. Η ύπαρξη μετρητών, ωστόσο, δεν αποδεικνύει αυτομάτως παράνομη προέλευση. Αυτό που πρέπει να διαπιστωθεί είναι εάν τα ποσά δικαιολογούνται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες και εάν υπάρχουν παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευσή τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο Πέτρος Παπαπέτρου αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία στις δικαστικές αρχές.

Η προέλευση των χρημάτων, η διαδρομή τους και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με τις καταγγελίες για χειραγώγηση αποτελούν ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Από την Α1 μέχρι τα σχολικά πρωταθλήματα

Η έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία διοργανώσεων. Στο μικροσκόπιο φέρονται να βρίσκονται περισσότερες από 50 αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια περίπου μιας δεκαετίας.

Οι αγώνες που εξετάζονται φέρονται να καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα του αθλητισμού, από αναμετρήσεις της Α1 μέχρι διεθνείς διοργανώσεις και σχολικά πρωταθλήματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά σε ημιτελικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην Κύπρο, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ομάδα σχολείου από την Πάτρα φέρεται να εκτέλεσε 52 ελεύθερες βολές. Οι σχετικές αναφορές συνδέουν το περιστατικό με τις επιδόσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάκτηση του τίτλου και με τη μοριοδότηση των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί χρειάζονται πλήρη τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αγωνιστικών δεδομένων, των κανονισμών και των συνθηκών του αγώνα. Το γεγονός ότι μια ομάδα εκτέλεσε μεγάλο αριθμό βολών δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι υπήρξε χειραγώγηση.

Εάν, ωστόσο, οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν και για αγώνες αναπτυξιακών ή σχολικών διοργανώσεων, οι συνέπειες θα υπερβαίνουν κατά πολύ το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Θα εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας των διαδικασιών, ισονομίας μεταξύ των αθλητών και προστασίας της εμπιστοσύνης των οικογενειών προς τον αθλητισμό.

Μας έκαναν ρεζίλι διεθνώς: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τα 10.000 ευρώ

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για απόπειρα επηρεασμού της διαιτησίας σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ευρωπαϊκού μπάσκετ περιλαμβάνεται στην έγγραφη δήλωση του Ουκρανού διεθνούς διαιτητή Μικόλα Αμπρόσοφ, την οποία παρουσιάζει το Newsbomb.

Στο έγγραφο, που απευθύνεται στις ελληνικές δικαστικές Αρχές, ο διεθνής διαιτητής περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο τελικό του EuroCup, στις 30 Απριλίου 2021, ανάμεσα στην UNICS Kazan και την AS Monaco.

Όλη η κατάθεση του διεθνούς διαιτητή

1. Ο τελικός του EuroCup της 30ής Απριλίου 2021

«Ορίστηκα να διευθύνω τον δεύτερο αγώνα των τελικών του EuroCup μεταξύ της UNICS Kazan και της AS Monaco, στο Καζάν της Ρωσίας. Η AS Monaco είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα και η UNICS Kazan έπρεπε να κερδίσει τον δεύτερο για να διατηρήσει τις ελπίδες της να κατακτήσει τη διοργάνωση. Προπονητής της UNICS Kazan ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος εργαζόταν μαζί με Έλληνες συναδέλφους του στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Είχα οριστεί να διευθύνω τον τελικό μαζί με τους …….. Ο ορισμός αυτός αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Εργαζόμουν επί χρόνια για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο ευρωπαϊκής διαιτησίας. Θεωρούσα τον ορισμό τιμή και τεράστια ευθύνη. Καθήκον μου ήταν να διαιτητεύσω δίκαια, ανεξάρτητα και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

2. Η προσφορά δωροδοκίας 10.000 ευρώ από τον Μπόρις Ριζίκ

«Στις 27 Απριλίου 2021, δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Μπόρις Ριζίκ, Ουκρανό διαιτητή τον οποίο γνώριζα προσωπικά. Κατά τη συνομιλία μας, μου είπε ότι χρειαζόταν τη βοήθειά μου στον τελικό του EuroCup. Όταν τον ρώτησα τι είδους βοήθεια χρειαζόταν, κατονόμασε τον Έλληνα διαιτητή Η. Κ. (κατηγορούμενος). Στη συνέχεια, ο Ριζίκ μού είπε ότι θα λάμβανα 10.000 ευρώ εάν έκανα σκόπιμα περίπου πέντε έως οκτώ λανθασμένες διαιτητικές κλήσεις υπέρ της UNICS Kazan.

Η προσφορά ήταν σαφής: μου ζητούσαν να χρησιμοποιήσω τη θέση μου ως διαιτητής για να ευνοήσω μία ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Απέρριψα κατηγορηματικά την προσφορά. Ο Ριζίκ μού είπε τότε ότι ο Η. Κ.(κατηγορούμενος) θα επικοινωνούσε προσωπικά μαζί μου. Την επόμενη ημέρα μού έστειλε μέσω Viber τα στοιχεία επικοινωνίας του Η.Κ.. Έχω ήδη αναφέρει τα περιστατικά αυτά στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές του μπάσκετ.

3. Η τηλεφωνική συνομιλία μου με τον Η.Κ. ( Κατηγορούμενος)

Όταν με κάλεσε ο Η.Κ, αρχικά μίλησε με φιλικό και θετικό τρόπο. Για περίπου το πρώτο λεπτό της συνομιλίας μας, με ρώτησε πώς είχε πάει η σεζόν μου και με συνεχάρη για τον ορισμό μου στον τελικό του EuroCup. Μου είπε ότι άξιζα να συμμετάσχω σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα και ότι ο ορισμός αποδείκνυε την εμπιστοσύνη που μου είχε η EuroLeague. Η στάση του ήταν φιλική, ενθαρρυντική και υποστηρικτική. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κοινό μας γνωστό, τον Μπόρις Ριζίκ. Μου είπε: «Σε θεωρώ φίλο, γιατί ο Ριζίκ είναι σαν αδελφός μου και έχει μιλήσει πολύ θετικά για σένα». Μετά από αυτήν τη φιλική εισαγωγή, η ουσία της συζήτησης άλλαξε. Ο Η.Κ. αναφέρθηκε ευθέως στην προσφορά που μου είχε ήδη μεταφέρει ο Ριζίκ.

Μου είπε: «Σε κάλεσα για να σου πω ότι ισχύει αυτό που σου είπε ο Ριζίκ για τα 10.000 ευρώ. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τους αδελφούς μου, τους Έλληνες».

Προφανώς αναφερόταν στους Έλληνες προπονητές που εργάζονταν στην UNICS Kazan. Κατέστησε σαφές ότι ήθελε να τους υποστηρίξω μέσω της διαιτησίας μου στον τελικό. Μου είπε επίσης ότι η συμφωνία που μου είχε μεταφέρει ο Ριζίκ ήταν εγγυημένη, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαιτητεύσω με τρόπο ευνοϊκό για την UNICS Kazan.

Όπως θυμάμαι τα λόγια του, είπε: «Αυτό που σου είπε ο Ριζίκ είναι εγγυημένο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να διαιτητεύσεις καλά τον αγώνα για την UNICS Kazan». Ήταν σαφές ότι επιβεβαίωνε την προηγούμενη προσφορά των 10.000 ευρώ που μου είχε μεταφέρει ο Ριζίκ και μου ζητούσε να ευνοήσω την UNICS Kazan.

Του απάντησα ήρεμα, αλλά σταθερά: «Καταλαβαίνω και εσένα και τον Ριζίκ, αλλά για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου και δεν θέλω να την καταστρέψω. Θέλω να χτίσω την καριέρα μου και να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν».

Ήθελα να καταλάβει ότι ο ορισμός μου στον τελικό του EuroCup είχε τεράστια σημασία για μένα. Είχα εργαστεί σκληρά για να χτίσω τη φήμη και την επαγγελματική μου πορεία ως διεθνής διαιτητής. Δεν ήμουν διατεθειμένος να καταστρέψω αυτήν την πορεία για 10.000 ευρώ ή προς όφελος οποιουδήποτε προπονητή, ομάδας ή προσώπου.»

Η ασφυκτική πίεση για να ενδώσει

«Ο Η.Κ. συνέχισε να προσπαθεί να με πείσει. Μου είπε να σκεφτώ την προσφορά και την παρουσίασε ως ευκαιρία. Με προέτρεψε να επανεξετάσω τη στάση μου. Η απάντησή μου παρέμεινε σταθερά αρνητική. Δεν αποδέχθηκα την προσφορά και δεν συμφώνησα να ευνοήσω την UNICS Kazan. Δεν του έδωσα καμία διαβεβαίωση ότι θα επηρέαζα σκόπιμα τον αγώνα. Προς το τέλος της συνομιλίας, μου είπε ότι, αν έκανα αυτό που μου ζητούσε, θα ήταν δίπλα μου και θα με στήριζε. Συνέχισε ευγενικά να μου ζητά να εξετάσω την πρότασή του. Αρνήθηκα επανειλημμένα και η συνομιλία μας ολοκληρώθηκε.»

4. Η τηλεφωνική κλήση μέσω WhatsApp της 30ής Απριλίου 2021

Ο διεθνής διαιτητής με δήλωση του προς τις αρχές υποβάλλει ένα αρχείο το οποίο να αποδεικνύει την επικοινωνία που είχε με τον κατηγορούμενο Η.Κ. «Σήμερα υποβάλλω ένα πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο εντόπισα μετά την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης και το οποίο δεν είχα συμπεριλάβει στις προηγούμενες δηλώσεις μου. Πρόκειται για καταχώριση στο ιστορικό κλήσεων WhatsApp, στο οποίο περιλαμβάνεται η επαφή που συνδέεται με τον αριθμό του Η. Κ. Η καταχώριση δείχνει εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στις 30 Απριλίου 2021, διάρκειας 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων. Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήταν η ημέρα του τελικού του EuroCup μεταξύ της UNICS Kazan και της AS Monaco, τον οποίο διαιτήτευσα. Επισυνάπτω στη δήλωση το σχετικό στιγμιότυπο οθόνης. Το αρχείο της κλήσης έχει ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα του ισχυρισμού του Η.Κ. ότι δεν με κάλεσε ποτέ.

Θέτω υπόψη των ελληνικών δικαστικών αρχών συγκεκριμένη καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης, με ημερομηνία την ημέρα του τελικού και διάρκεια σχεδόν δώδεκα λεπτών. Διευκρινίζω επίσης ότι εντόπισα την καταγραφή μεταγενέστερα και την υποβάλλω σήμερα ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο.

5. Η προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία μου με τον Η.Κ. σε τέσσερις ευρωπαϊκούς αγώνες

«Πριν από τον τελικό του EuroCup στις 30 Απριλίου 2021, ο Η.Κ. και εγώ είχαμε διαιτητεύσει μαζί σε τουλάχιστον τέσσερις επίσημους αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι αγώνες ήταν οι εξής:

1. Crvena Zvezda – Valencia, 15 Μαρτίου 2018, Βελιγράδι, EuroLeague. Ήμασταν και οι δύο μέλη της τριμελούς διαιτητικής ομάδας.

2. Darüşşafaka – Anadolu Efes, 22 Νοεμβρίου 2018, Κωνσταντινούπολη, EuroLeague. Διαιτητεύσαμε ξανά μαζί.

3. Darüşşafaka – Real Madrid, 1 Φεβρουαρίου 2019, Κωνσταντινούπολη, EuroLeague. Οριστήκαμε και πάλι στην ίδια τριμελή διαιτητική ομάδα.

4. Partizan – JL Bourg, 28 Οκτωβρίου 2020, Βελιγράδι, EuroCup. Διαιτητεύσαμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, περίπου έξι μήνες πριν από τον τελικό του EuroCup στο Καζάν.

«Και οι τέσσερις ορισμοί καταγράφονται στα επίσημα αρχεία των διοργανώσεων και αποτελούν

επίσημους ορισμούς. Θεωρώ απολύτως απαραίτητο οι τέσσερις αυτοί αγώνες, μαζί με το αρχείο της κλήσης μέσω WhatsApp, να εξεταστούν σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Η.Κ σχετικά με το αν με γνώριζε και αν είχε επικοινωνήσει μαζί μου. Οι διαιτητικές ομάδες είναι καταγεγραμμένες και τα επίσημα φύλλα αγώνα είναι διαθέσιμα».

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι είχε αναφερθεί στο περιστατικό σε άλλον Έλληνα διαιτητή που συμμετείχε στον τελικό. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα χρηματισμού.

Η συγκεκριμένη καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, είχε διατυπωθεί παλαιότερα και προς τη FIBA. Η αρχική αναφορά φέρεται να μην οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Αναφορές έχουν γίνει επίσης στο γεγονός ότι ο Ουκρανός διαιτητής βρέθηκε αργότερα εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν προκύπτει, ωστόσο, μόνο από αυτή την εξέλιξη ότι υπήρχε αιτιώδης σύνδεση με την καταγγελία του.

Η νέα κατάθεσή του στην Ελλάδα δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το εάν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν όσα περιγράφει και εάν η υπόθεση συνδέεται με άλλες πτυχές της ευρύτερης έρευνας.

Δημητρακόπουλος: «Να απαγορευτεί στους εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που εκπροσωπεί την ΚΑΕ Αμαρουσίου, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, έκανε λόγο για «ασυμβίβαστο» του Βαγγέλη Λιόλιου ως αφανή εταίρου και διευθύνοντα συμβούλου σε ομάδα που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία στην Πάτρα, τονίζοντας ότι «δικαιωθήκαμε σε αυτή την κατηγορία», καθώς «πραγματικά, ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Λιόλιος».

Ο δικηγόρος ανέφερε, μάλιστα, ότι «υπάρχει γραπτό μήνυμα που φαίνεται ότι ο Λιόλιος έχει προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της διαιτησίας στον χώρο της ΕΟΚ» και ότι «έχει πληροφορίες για ορισμούς διαιτητών σε αγώνες». «Υπάρχει γραπτό μήνυμα που αναφέρεται 'απόρρητο αυτό που λέω'», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, λόγω χρήσης γραπτών μηνυμάτων, ο δικηγόρος ανέφερε ότι μπορούν τα γραπτά μηνύματα να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία όταν προκύπτουν πράξεις ποινικά αξιόλογες, και ειδικά, «όπως εν προκειμένω, οδηγούν σε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος προσώπων με βάση τα μηνύματα».

«Δομημένη κατηγορία σε γραπτά μηνύματα»

Επιπλέον υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε αποδείξεις που βασίζονται σε έναν άνθρωπο» και στο «λόγος του ενός εναντίον του άλλου», αλλά έκανε λόγο για «δομημένη κατηγορία σε γραπτά μηνύματα που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ καταγγελλόντων και κατηγορουμένων».

Όπως ενημέρωσε, στους κατηγορουμένους «ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, η οποία μπορεί να επιφέρει ποινή κάθειρξης 10 χρόνια» και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στη βάση του ότι κάποιοι ήθελαν να χειραγωγήσουν αγώνες και να υπάρχει στοιχηματισμός και για αυτά υπάρχουν «ισχυρά στοιχεία».

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο κ. Δημητρακόπουλος, ένας ανακριτής, αφού ακούσει τον Εισαγγελέα, μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, όχι μόνο λόγω ισχυρών στοιχείων, ούτε μόνο με βάση την κατηγορία για δωροδοκία και δωροληψία, αλλά και για να στείλει μήνυμα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι, «ότι υπάρχει η επικινδυνότητα τέλεσης και άλλων εγκλημάτων ή η επικινδυνότητα φυγής».

«Δεν θα υποστηρίξω κατηγορία δημόσια σε βάρος των ανθρώπων που είναι με χειροπέδες», υπογράμμισε επιπλέον, ωστόσο, διαμήνυσε ότι «θα απαντήσω σε δικηγόρους αν μιλήσουν για σκευωρία». «Ποιοι έκαναν σκευωρία; Ο Εισαγγελέας που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης;», διερωτήθηκε.

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Στη συνέχεια, ο δικηγόρος επανέλαβε ότι «η κατηγορία αυτή είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα», λέγοντας πως «τα γραπτά μηνύματα δείχνουν την αλήθεια, που δυστυχώς, όταν πληροφορήθηκα και εγώ από δημοσιογραφικές πηγές, αιφνιδιάστηκα». «Δεν περίμενα ότι θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και θα περάσουν χειροπέδες στους κατηγορουμένους», σημείωσε.

Στημένα παιχνίδια μέχρι και σε σχολικά πρωταθλήματα

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να ανεχθώ στήμενα παιχνίδια και σε σχολικά πρωταθλήματα. Η διαφθορά έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Για ποιο λόγο σε σχολικά παιχνίδια; Δεν υπάρχει πρωταθλητισμός. Μου απάντησαν κάτι που με δυσαρέστησε: ότι μέσα από σχολικά πρωταθλήματα αυτοί που είναι πρωταθλητές εισάγονται στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο σαν κοινωνία, ότι 'μην ανησυχείς, θα στήσω ένα παιχνίδι και θα περάσεις εσύ στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις και χωρίς διάβασμα'».

Παράλληλα, απηύθηνε και έκκληση σε ανθρώπους, διαιτητές ή παράγοντες που μπορεί να γνωρίζουν κάτι ή να έχουν μπλεχτεί σε τέτοιες υποθέσεις, να συνεργαστούν με την αστυνομία, η έρυενα της οποίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ή με τις ανακριτικές αρχές και να πουν την αλήθεια, να την τεκμηριώσουν και μπορούν να έχουν ποινική ασυλία.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ», τόνισε στη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι που θα έπρεπε να προστατεύουν τον θεσμό, να βλέπουμε να συμμετέχουν στη χειραγώγησή του. Δεν περίμενα τα στοιχεία που θα προέκυπταν».

Ο κ. Δημητρακόπουλος διευκρίνισε επίσης ότι «δεν καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά των κατηγορουμένων», αλλά έγινε μία καταγγελία με την οποία «δείξαμε ότι κάτι υπάρχει στη σχέση τους με τη διαιτησία». Η καταγγελία, μάλιστα, εστάλη και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.

«Είμαστε ακόμα στην αρχή»

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή της υπόθεσης», τονίζοντας ότι δεν ήταν σκοπός να εξυπηρετηθεί καμία ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε το Μαρούσι, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης. «Θέλαμε το ιδεώδες του "ευ αγωνίζεσθαι" να μη ρεσυτοποιείται εξαιτίας κάποιων. Να πανηγυρίζουμε όταν η ομάδα μας είναι καλύτερη, όχι όταν βοηθάται από τη διαιτησία», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο στόχος επετεύχθη, γιατί ασκήθηκε ποινική δίωξη, ξεκαθάρισε, όμως ότι «εμείς δεν υποστηρίζουμε την κατηγορία, εμείς το καθήκον μας το ολοκληρώσαμε». Και επανέλαβε ότι στην υπόθεση «εμπλέκονται διαιτητές οι οποίοι με τα σφυρίγματά τους έχουν προκαλέσει σε θεατές και φιλάθλους επεισόδια, είναι οι πηγές του κακού». «Άνθρωποι που έχουν κατηγορηθει ότι μεροληπτούν είναι πρωταγωνιστές στη δικογραφία, με στοιχεία, όχι με καταθέσεις και με λόγια», συμπλήρωσε και τόνισε ότι πρέπει «να απαγορευτεί στους εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση».

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε από δημοσιογράφους, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος που νομιμοποιείται να κάνει δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ ανέφερε ότι εμπλέκονται διαιτητές τους οποίους η ομάδα έχει καταγγείλει για τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους. Ξεκαθάρισε, δε, ότι «ποτέ μα ποτέ» δεν έλαβε κλήση, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με την υπόθεση από τη δικηγόρο του Παναθηναϊκού και ανέφερε ότι την υπόθεση της χειρίστηκαν μόνοι της στην ΚΑΕ Αμαρουσίου. Πρόσθεσε, επίσης, πως για τους ίδιους διαιτητές που έχει καταγγείλει η ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, έχουν υπάρξει και παράπονα από άλλες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Το πρωί της Πέμπτης την πόρτα του ανακριτή πέρασαν σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Το ελληνικό FBI με ανακοίνωσή του ξετυλίγει το modus operandi των έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που κατηγορούνται για «παρέμβαση στην εξέλιξη, την μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης» δηλαδή για στήσιμο αγώνων και για μια σειρά από βαριά αδικήματα όπως δωροδοκία και δωροληψία.

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