Βάρη: Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς την ώρα του Επιταφίου - Διέφυγαν οι δράστες

Ύστερα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο όχημα κι άρχισαν να το καταδιώκουν

Μιχάλης Παπαδάκος

Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής το απόγευμα, την ώρα του Επιταφίου, όταν η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε για διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη.

Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών από το σπίτι, εισέβαλαν και κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ σε μετρητά και διάφορα τιμαλφή. Ωστόσο, ήχησε ο συναγερμός και ειδοποιήθηκε το κέντρο της εταιρείας φύλαξης, που ενημέρωσε αυτομάτως τις Αρχές αλλά και τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου.

Ο ιδιοκτήτης, έσπευσε αμέσως στο σπίτι του στην οδό Σίφνου και είδε τους διαρρήκτες να τρέχουν προς το βουνό και να επιβιβάζονται, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σε ένα λευκό SUV κι έφυγαν από το σημείο. Ήταν αυτός μάλιστα, που έδωσε την περιγραφή του οχήματος και των τριών διαρρηκτών στις Αρχές.

Ύστερα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο όχημα στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής κι άρχισαν να το καταδιώκουν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας, με έναν εκ των αστυνομικών να βγάζει το όπλο του και να πυροβολεί τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει.

Ωστόσο, οι σφαίρες δεν βρήκαν τον στόχο κι έτσι οι διαρρήκτες κατάφεραν να αναπτύξουν ταχύτητα και να διαφύγουν, με τις Αρχές να τους αναζητούν από εκείνη την ώρα.

