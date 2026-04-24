Στενά του Ορμούζ: Πώς μπορεί να γίνει η απομακρυσμένη αποναρκοθέτηση με drones

Snapshot Το Πεντάγωνο διέψευσε ότι απαιτούνται 6 μήνες για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ,ρίζοντας την εκτίμηση ψευδή και επιλεκτική.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην ανοίξει ξανά τα Στενά όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιούν για μια ζώνη κινδύνου 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων με πιθανές νάρκες.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πλοία ξεκίνησαν αποναρκοθέτηση, αλλά οι Φρουροί της Επανάστασης το διαψεύδουν και απειλούν στρατιωτικά σκάφη που επιχειρούν να περάσουν.

Ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν λεπτομέρειες για ασφαλείς διαδρομές λόγω του φόβου από τις ναρκοθετημένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Επιλεκτικό και ψευδές χαρακτήρισε το αμερικανικό Πεντάγωνο ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ εκτιμά ότι χρειάζονται 6 μήνες για να καθαρίσει τα Στενά του Ορμούζ από τις ιρανικές νάρκες.

Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post ανέφερε την Τετάρτη ότι το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την εκτίμηση του για τους έξι μήνες κατά τη διάρκεια μιας εμπιστευτικής ενημέρωσης προς τα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η εφημερίδα επικαλέστηκε για το ρεπορτάζ τρεις ανώνυμους αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον αποκλεισμό. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι «η επιλεκτική χρήση από τα μέσα ενημέρωσης πληροφοριών - πολλές από τις οποίες είναι ψευδείς- από μια απόρρητη, κλειστή ενημέρωση αποτελεί ανέντιμη δημοσιογραφία».

«Το γεγονός ότι υπάρχει μια εκτίμηση δεν σημαίνει ότι αυτή είναι εύλογη, ενώ ένα κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για έξι μήνες είναι αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο για τον υπουργό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σον Πάρνελ.

Πώς μπορεί να γίνει η αποναρκοθέτηση

Μάλιστα σε γράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων φαίνεται πώς μπορεί να γίνει μία απομακρυσμένη επιχείρηση αποναρκοθέτησης των Στενών. Αμερικανοί που βρίσκονται σε πολεμικά πλοία εκτοξεύουν drones που πετούν πάνω από την περιοχή. Τα συγκεκριμένα drones μπορούν με λέιζερ και ραντάρ να ανιχνεύσουν τις νάρκες που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του νερού. Τότε θαλάσσια drones πλησιάζουν την νάρκη και μιμούνται ηχητικά ή μαγνητικά σήματα πλοίων προκειμένου να πυροδοτήσουν και κατ' επέκταση να εξουδετερώσουν τη νάρκη.

Για όσες νάρκες βρίσκονται στον βυθό χρησιμοποιούνται και πάλι θαλάσσια drones τα οποία διαθέτουν ανιχνευτές ναρκών με σόναρ. Μόλις εντοπιστεί η νάρκη ένα άλλο drone μεταφέρει εκρηκτικά και τα τοποθετεί δίπλα της. Η έκρηξη γίνεται απομακρυσμένα με εντολή του ανθρώπινου χειριστή.

Γράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει πώς γίνεται η επιχείρηση αποναρκοθέτησης απομακρυσμένα με τη χρήση drones.

Τι ανέφερε η Washington Post

Σύμφωνα με την Washington Post, οι Αμερικανοί βουλευτές ενημερώθηκαν ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει 20 ή περισσότερες νάρκες μέσα και γύρω από τα Στενά. Κάποιες από αυτές τις νάρκες επιπλέουν και έχουν τηλεχειρισμό και τεχνολογία GPS και αυτό σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθούν, σημειώνει η εφημερίδα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει για μια «ζώνη κινδύνου», όπου ενδέχεται να υπάρχουν νάρκες. Η ζώνη καλύπτει 1.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα δηλαδή είναι 14 φορές το μέγεθος του Παρισιού.

Ένας εκπρόσωπος του γερμανικής εταιρείας θαλάσσιων μεταφορών Hapag-Lloyd προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται λεπτομέρειες σχετικά με τις βιώσιμες διαδρομές, καθώς εξακολουθούν να φοβούνται τις νάρκες.

Μόνο λίγα πλοία κατάφεραν να περάσουν αυτόν τον μήνα στην αρχή της εκεχειρίας όταν άνοιξαν για λίγο τα Στενά του Ορμούζ. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τα πλοία του έχουν διασχίσει τα Στενά για να ξεκινήσουν την αποναρκοθέτηση. Ωστόσο οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν διαψεύσει ότι συνέβη κάτι τέτοιο και απείλησαν κάθε στρατιωτικό σκάφος που θα επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά.

