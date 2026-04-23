Στενά του Ορμούζ: Έως και 6 μήνες θα διαρκέσει ο καθαρισμός από τις νάρκες

Snapshot Ο καθαρισμός των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες, σύμφωνα με εκτίμηση του Πενταγώνου.

Το Ιράν τοποθέτησε πάνω από 20 νάρκες, κάποιες με τεχνολογία GPS, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή τους.

Η παρατεταμένη παρουσία ναρκών ενδέχεται να επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση και να επηρεάσει πολιτικά τις ΗΠΑ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η ναυτιλιακή κυκλοφορία στα Στενά έχει διακοπεί και αναμένεται να παραμείνει ασταθής λόγω των συγκρούσεων και των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία.

Δεν έχει καθοριστεί ακόμη το ακριβές σχέδιο αποναρκοθέτησης, με πιθανές μεθόδους τη χρήση ελικοπτέρων, drones και δυτών.

Θα χρειαστούν πιθανότατα έξι μήνες για να καθαριστούν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ από τις νάρκες που έχει τοποθετήσει ο ιρανικός στρατός και οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ενημέρωσε το Πεντάγωνο το Κογκρέσο - μια εκτίμηση που σημαίνει ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της σύγκρουσης θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή και αργότερα.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας κοινοποίησε την εκτίμηση κατά τη διάρκεια μιας απόρρητης ενημέρωσης την Τρίτη για τα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση. Το χρονοδιάγραμμα - που προκάλεσε απογοήτευση τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους είναι το τελευταίο σημάδι ότι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές πολύ μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, γράφει η Washington Post.

Πέρα από τυχόν οικονομικές επιπτώσεις, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ - ιδιαίτερα για τους Ρεπουμπλικάνους - καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής στους περισσότερους Αμερικανούς, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις , και έχει διασπάσει την πολιτική του βάση , η οποία τον ψήφισε εν μέρει βασιζόμενη στις επανειλημμένες υποσχέσεις του να αποφύγει τις ξένες στρατιωτικές εμπλοκές και να επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα.

Χθες Τετάρτη (22/4) το μέσο κόστος ενός γαλονιού βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 4,02 δολάρια, σύμφωνα με την AAA, από 2,98 δολάρια λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ δεν απάντησε στο ερώτημα πότε μπορεί να μειωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου, λέγοντας αυτόν τον μήνα ότι «θα μπορούσαν να είναι οι ίδιες ή ίσως λίγο υψηλότερες» μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, προτού δηλώσει ότι θα είναι «πολύ χαμηλότερες» πριν από τις εκλογές.

Αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι οι νομοθέτες ενημερώθηκαν πως το Ιράν μπορεί να έχει τοποθετήσει 20 ή περισσότερες νάρκες μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας πλωτή οδό για τη μεταφορά πετρελαίου της Μέσης Ανατολής μέσω του Περσικού Κόλπου. Ορισμένες μεταφέρθηκαν εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τεχνολογία GPS, γεγονός που δυσκόλεψε τις αμερικανικές δυνάμεις να εντοπίσουν τις νάρκες καθώς αναπτύσσονται, δήλωσε στους νομοθέτες ανώτερος αξιωματούχος 'Αμυνας. Άλλες πιστεύεται ότι έχουν τοποθετηθεί από ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας μικρές βάρκες.

To μπλοκάρισμα της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στο Ορμούζ έχει αναδειχθεί σε ένα διαρκές σημείο ανάφλεξης στον πόλεμο, με το Ιράν να δηλώνει ότι το έχει κλείσει και μάλιστα να επιτίθεται σε ορισμένα πλοία ως τρόπο να προκαλέσει πόνο στην παγκόσμια οικονομία και την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πιέζουν η καθεμία για τον τερματισμό του πολέμου. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διακινούνταν μέσω των Στενών, με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Κίνα και άλλα ασιατικά έθνη να είναι μεταξύ εκείνων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής.

Ο Τραμπ επιμένει ότι θέλει να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να παραδώσει όλο το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού και να ανοίξει ξανά πλήρως τα Στενά, απειλώντας με περαιτέρω στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους, εκτός εάν ο Τραμπ τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε αυτόν τον μήνα για να πνίξει την οικονομία του Ιράν που βασίζεται στο πετρέλαιο.



Το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες τον Μάρτιο, καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις τους στη χώρα, μια λεπτομέρεια που αναφέρθηκε νωρίτερα από το CNN . Ο Τραμπ, με τη σειρά του, απείλησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συνέπειες «σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί» εκτός εάν αφαιρέσει τυχόν νάρκες που «μπορεί να έχουν τοποθετηθεί».

Τις επόμενες ημέρες, το Πεντάγωνο έκανε λόγο για προσπάθειες επίθεσης σε ιρανικά πλοία που θα μπορούσαν να τοποθετούν νάρκες. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεφαν αυτά τα πλοία με «αδίστακτη ακρίβεια» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτρέψουν σε τρομοκράτες να κρατούν σε ομηρία τα Στενά του Ορμούζ».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, απάντησε αρνούμενος ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες. Οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν αυτόν τον μήνα ότι φαίνεται ότι το Ιράν δεν είναι σε θέση να βρει όλες τις νάρκες που έχει τοποθετήσει. Η τελευταία εκτίμηση του Πενταγώνου κοινοποιήθηκε στους νομοθέτες αφότου ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες» από το Στενό του Ορμούζ.

Αυτός ο ισχυρισμός, που έγινε την Παρασκευή εν μέσω μιας πληθώρας μηνυμάτων που δημοσίευσε ο πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, συνέπεσε με τις προφανείς προσπάθειές του να ηρεμήσει τις αγορές και να προβάλει την εμπιστοσύνη ότι μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου είναι κοντά.

Δεν είναι σαφές ποιο σχέδιο θα εφαρμόσει ο αμερικανικός στρατός για την επιχείρηση αποναρκοθέτησης. Αξιωματούχοι έχουν θέσει το ενδεχόμενο χρήσης ελικοπτέρων, drones και δυτών εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Ορισμένα εμπορικά πλοία διέσχισαν το Ορμούζ αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, αλλά η ναυτιλιακή κυκλοφορία σταμάτησε ξανά το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιων και κήρυξαν ξανά κλειστή την πλωτή οδό.

Ο Ρίτσαρντ Νέπιου, ειδικός στην ιρανική διπλωματία και ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε ότι το χρονικό πλαίσιο των έξι μηνών για τον καθαρισμό των Στενών από τις νάρκες είναι πιθανό να ταράξει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεδομένης της ανησυχίας που θα έχουν οι ασφαλιστές, οι πλοιοκτήτες και οι καπετάνιοι σχετικά με τη διέλευση από μια ναρκοθετημένη θαλάσσια λωρίδα. «Δεν θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα θέλουν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο», είπε.

