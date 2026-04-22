Ιράν: Αδύνατη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εν μέσω παραβίασης της εκεχειρίας

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατη όσο παραβιάζεται η εκεχειρία.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στον προγραμματισμένο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για αδιαφορία και έλλειψη καλής πίστης στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου γύρου συνομιλιών με το Ιράν εντός 36 έως 72 ωρών και έχει δώσει παράταση στην εκεχειρία.

Δύο βασικές προϋποθέσεις για μία πλήρη κατάπαυση πυρός φαίνεται ότι θέτει δημόσια η Τεχεράνη στις ΗΠΑ. Πρώτον να σταματήσει ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ αλλά και η επιθετικότητα του Ισραήλ στη περιοχή.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ: «Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό και την ομηρία της παγκόσμιας οικονομίας, και αν σταματήσει η σιωνιστική πολεμοκαπηλία σε όλα τα μέτωπα».

«Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατη με μια τόσο κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας. Δεν πέτυχαν τους στόχους τους μέσω της στρατιωτικής επιθετικότητας, ούτε θα τους πετύχουν μέσω εκφοβισμού. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους», τόνισε ο Γκαλιμπάφ.

Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ δήλωσε: «Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει στον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Και πρόσθεσε: «Προσεγγίσαμε τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και σοβαρότητα, αλλά η διαπραγματευόμενη πλευρά [οι ΗΠΑ] επέδειξε αδιαφορία και έλλειψη καλής πίστης».

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών με το Ιράν έως την Παρασκευή. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post Πακιστανικοί αξιωματούχοι της γνωστοποίησαν ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών». Όταν η εφημερίδα ρώτησε τον Τραμπ αν ισχύει κάτι τέτοιο ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με γραπτό μήνυμα: «Είναι πιθανό!». Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει παράταση στην εκεχειρία που λήγει σήμερα.

Διαβάστε επίσης