Συνεργάτες Τραμπ: Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – «Το MAGA παραμένει ισχυρό»

Snapshot Οι συνεργάτες του Τραμπ στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τόνισαν ότι η σύγκρουση με το Ιράν οδεύει προς το τέλος της και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το κίνημα MAGA παραμένει υποστηρικτικό προς τον Τραμπ και τη στρατηγική του έναντι του Ιράν, με στόχο την αποτροπή πυρηνικής εξόπλισης του Ιράν.

Υπάρχει εκτίμηση ότι οι Ιρανοί θα αποδεχθούν τη συμφωνία, ενώ ο Τραμπ αποδίδεται καθοριστικός ρόλος στις διεθνείς εξελίξεις.

Οι ομιλητές αναμένουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και εκφράζουν αισιοδοξία για θετική επίδοση των Ρεπουμπλικάνων.

Υπογραμμίζεται η κριτική για μεροληψία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και η πεποίθηση ότι το κίνημα MAGA και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα παραμείνουν ισχυρά στο μέλλον.

Η πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν, η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ και οι πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου και συμμετείχαν στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Κοινή εκτίμηση των ομιλητών ήταν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η σύγκρουση οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Ο Matthew Boyle, επικεφαλής του Γραφείου του Breitbart News Network στην Ουάσινγκτον ανέφερε ότι «δεν είμαι ενθουσιασμένος για κανέναν πόλεμο», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «το κίνημα MAGA δεν έχει αλλάξει θέση και είναι με τον πρόεδρο Τραμπ όσον αφορά στο Ιράν». Όπως τόνισε, «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τελεία και παύλα», σημειώνοντας ότι ο Τραμπ είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια, πάνω σε αυτό, ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύγκρουση βρίσκεται κοντά στο τέλος της, λέγοντας ότι «είμαστε κοντά στο διπλωματικό τέλος του πολέμου» και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «οι Ιρανοί θα δεχθούν τη συμφωνία». Παράλληλα, σημείωσε ότι «όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να ευχαριστήσουν τον Τραμπ», αποδίδοντάς του καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ο κ.Boyle άσκησε έντονη κριτική στους πολιτικούς αντιπάλους των Ρεπουμπλικάνων, λέγοντας ότι «η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ δεν είναι κανονικοί άνθρωποι» και ότι «υποστηρίζουν απολύτως τρελά και παράλογα πράγματα», ιδίως σε ζητήματα μετανάστευσης και κοινωνικής πολιτικής. Για τις ενδιάμεσες εκλογές, σημείωσε ότι «συνήθως στρέφονται κατά του τρέχοντος προέδρου», αλλά εκτίμησε ότι «είναι πιθανόν οι Ρεπουμπλικάνοι να κερδίσουν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου The White House

Ο Alex Bruesewitz, CEO της X Strategies, τόνισε ότι «ο πρόεδρος έχει την ίδια θέση για το Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του ύπαρξης», υπογραμμίζοντας ότι «ο πρόεδρος ξέρει τι κάνει». Εκτίμησε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει το ταχύτερο» και δήλωσε βέβαιος πως «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές». Αναφερόμενος στις ενεργειακές εξελίξεις, σημείωσε ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των τιμών μέσω των κοινωνικών δικτύων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα δούμε σημαντική πτώση στις τιμές σύντομα». Σε πολιτικό επίπεδο, υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένουν θετική επίδοση στις εκλογές, αποδίδοντας μέρος της δυναμικής τους στο γεγονός ότι «το Δημοκρατικό κόμμα είναι γεμάτο με ριζοσπάστες».

Ο Scott Atlas, Robert Wesson Senior Fellow in Health Policy στο Hoover Institution του Stanford University, στάθηκε στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μία προκατάληψη στα αμερικανικά ΜΜΕ» και ότι «έσπευσαν να προδικάσουν το αποτέλεσμα του πολέμου». Όπως είπε, «πρέπει να περιμένουμε», εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου στο Ιράν» και ότι «οι πολεμικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξαλειφθεί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «μία σειρά θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τον πρόεδρο έχουν αντιμετωπιστεί», αλλά «δεν παρουσιάζονται όπως πρέπει από τα ΜΜΕ», κάνοντας λόγο για ισχυρή επιρροή της προπαγάνδας. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τις εκλογικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «οι αγορές είναι συνήθως ακριβείς στις προβλέψεις τους», μιλώντας για επικράτηση των Ρεπουμπλικανών, ενώ χαρακτήρισε τον Τραμπ «έναν εμπνευσμένο ηγέτη».

Ο Χρήστος Μαραφάτσος, πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump», ανέφερε ότι «ο πρόεδρος είναι επίμονος και πάντα επιλέγει τις λύσεις, ακόμη κι αν είναι δύσκολες», προσθέτοντας ότι «επιδιώκει να κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή». Όπως είπε, «ο Τραμπ είναι ένας μοντέρνος ήρωας», ενώ τόνισε ότι «το κίνημα MAGA παραμένει ισχυρό» και «είναι εδώ και θα παραμείνει». Σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές επιπτώσεις, σημείωσε ότι «ο πόλεμος έχει οδηγήσει την προσοχή μας και σε άλλα επίπεδα, όπως το ενεργειακό», εκτιμώντας ότι «ο κόσμος θα γίνει πιο ασφαλής». Για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος έχει συγκροτήσει ονειρικές ομάδες», εκτιμώντας ότι «σε τρία χρόνια το κόμμα θα βρίσκεται σε μία εξαιρετική θέση».

