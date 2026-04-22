«Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή» – Ανακοίνωση της εταιρείας για το πλοίο Epaminondas

Snapshot Όλα τα μέλη του πληρώματος του πλοίου Epaminondas είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί.

Το πλοίο δέχτηκε επίθεση από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν.

Προκαταρκτικοί έλεγχοι έδειξαν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.

Η εταιρεία Technomar βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το πλήρωμα και τις αρμόδιες Αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού.

Το πλοίο Epaminondas είναι μεταφορικό εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας και χωρητικότητα 94.769 dwt.

«Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση ως αποτέλεσμα της επίθεσης», επισημαίνει η ναυτιλιακή Technomar του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου, που είχε ναυλώσει το πλοίο το οποίο δέχτηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα ανοικτά του Ομάν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Technomar:

«Η Technomar Shipping Inc. (Technomar) ανταποκρίνεται σε περιστατικό ασφάλειας που αφορά το πλοίο υπό τη διαχείρισή της “Epaminondas” (IMO: 9153862). Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06.50 τοπική ώρα, την 22α Απριλίου 2026, ενώ το πλοίο διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν, όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι καταδεικνύουν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.

Η Technomar βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το πλήρωμα και τις αρμόδιες Αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια του πληρώματος, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διασφάλιση της προστασίας τους και τη διερεύνηση του περιστατικού. Το “Epaminondas” (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν υπάρξουν ουσιώδεις εξελίξεις».

