Το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» έχει καταληφθεί

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε αντίθεση με αναφορές των ιρανικών μέσων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές ναυτικής ασφάλειας και την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), μετέδωσε ότι τουλάχιστον τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά σήμερα.

Να σημειωθεί ότι τα πληρώματα όλων των σκαφών είναι ασφαλή.

Τι γνωρίζουμε για τα τρία πλοία:

Ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον του «Epaminondas», ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας, 15 ναυτικά μίλια (28 χλμ.) βορειοανατολικά του Ομάν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο σκάφος , σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το δεύτερο φορτηγό πλοίο που δέχτηκε επίθεση σήμερα το πρωί είναι το «Euphoria» , με σημαία Παναμά , το οποίο ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα . Το πλοίο δέχτηκε επίθεση οκτώ ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ιράν.

Το MSC Francesca υπό σημαία Παναμά είναι το τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχτηκε πυρά αυτήν την φορά περίπου έξι ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν, σύμφωνα με την UKMTO. Το πλοίο δεν υπέστη ζημιές.

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν δύο από τα πλοία, καθώς «δεν συμμορφώθηκαν» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται τους Φρουρούς της Επανάστασης, πρόκειται για τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas, τα οποία νωρίτερα δέχτηκαν επίθεση.

Πρόσθεσε ότι τα σκάφη «συνοδεύτηκαν προς τις ιρανικές ακτές».

Το Tasnim ισχυρίστηκε επίσης ότι τα πλοία «έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα, καθώς λειτουργούσαν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και παραβίασαν τα συστήματα πλοήγησης».

