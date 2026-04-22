Στην Technomar του Γιώργου Γιουρούκου ανήκει το Epaminondas που επιτέθηκαν οι Φρουροί του Ιράν

Στην Technomar του Γιώργου Γιουρούκου ανήκει το Epaminondas, το οποίο χτυπήθηκε από πυρά στα ανοιχτά του Ομάν, από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Γιώργος Γιουρούκος, συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Ελλήνων εφοπλιστών, καθώς διαχειρίζεται περισσότερα από 100 πλοία. Ο κ. Γιουρούκος βρίσκεται στο top 10 των μεγάλων των containerships.

Μάλιστα, η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία του, η Global Ship Lease με τις αγορές των containerships που πραγματοποίησε την προηγούμενη πενταετία, εδραίωσε την παντοδυναμία της, σε όρους μεταφορικής δυνατότητας των πλοίων.

Ποιος είναι ο Γιώργος Γιουρούκος

Ο Γιώργος Γιουρούκος, σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο University College του Λονδίνου και απέκτησε μεταπτυχιακό στη μηχανολογία από το πανεπιστήμιο Brunel. Ο ιδρυτής της Technomar Shipping, είναι επίσης κι εκτελεστικός Πρόεδρος και μέτοχος της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Global Ship Lease, η οποία προέκυψε από τον «γάμο» του στόλου του Έλληνα πλοιοκτήτη με λονδρέζικη ναυτιλιακή εταιρεία. Ο στόλος της εισηγμένης αριθμεί περί τα 68 πλοία, κυρίως containerships.

Ο κ. Γιουρούκος έχει επιδείξει πολλές φορές την κοινωνική του ευαισθησία, στηρίζοντας τα προηγούμενα χρόνια και κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις οικογένειες των Ουκρανών ναυτικών και στελεχών της Technomar Shipping και της Global Ship που επλήγησαν από τον πόλεμο. Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει το κόστος της μεταφοράς στην Ελλάδα, της στέγασης και της σίτισης των οικογενειών των περίπου 400 Ουκρανών εργαζομένων στις δύο ναυτιλιακές του. Οι οικογένειες φιλοξενήθηκαν σε καταλύματα που ενοικιάστηκαν στη Βόρεια Εύβοια.

«Ύψιστης προτεραιότητας η ασφάλεια των ναυτικών μας»

Προ ημερών, ο κ. Γιουρούκος είχε μιλήσει για «την ασφάλεια των ναυτικών μας» η οποία «παραμένει ύψιστη προτεραιότητα». Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, που είναι εισηγμένη στο NYSE, τον προηγούμενο μήνα, ο κ. Γιουρούκος σχολίασε: «Η πρόσφατη ένταση γύρω από το Ιράν προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα, ιδιαίτερα καθιστώντας το Στενό του Ορμούζ κόμβο υψηλού κινδύνου. Η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Αυτές οι αλλαγές αναδεικνύουν τη σημασία των containerships που διαθέτουν συνδυασμό ευελιξίας και αποδοτικότητας, όπως αυτά στον στόλο της GSL.

Οι αποκεντρωμένες και διασπαρμένες αλυσίδες εφοδιασμού είναι εγγενώς λιγότερο αποτελεσματικές από το προηγούμενο streamlined μοντέλο, απαιτώντας περισσότερα πλοία για τον ίδιο όγκο φορτίου. Το 2025, ο όγκος των κοντέινερ αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ευελιξία μας μας έχει δώσει 2,7 χρόνια συμβολαίων και 2,2 δισ. δολάρια σε συμβασιοποιημένα έσοδα, με 99% των ανοιχτών θέσεων καλυμμένων για το 2026 και 80% για το 2027».

Η εταιρεία, που εξειδικεύεται στη διαχείριση μικρού και μεσαίου μεγέθους containerships, ακολούθησε και το 2025 ανοδική πορεία, αφού έκλεισε τη χρονιά με αύξηση εσόδων κατά 55 εκατ. δολαρίων και αύξηση κερδών κατά 73 εκατ. δολάρια σε σχέση με το 2024. Η GSL πέτυχε κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και τους πρώτους δύο μήνες του 2026, να προσθέσει 1,26 δισ. δολάρια σε συμβατικά έσοδα, ανεβάζοντας τα συνολικά συμβατικά έσοδα, προσαρμοσμένα για να περιλαμβάνουν όλες τις ναυλώσεις που συμφωνήθηκαν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε 2,24 δισ. δολάρια, με μέση διάρκεια υπολειπόμενων συμβολαίων 2,7 έτη.

Τα απειλητικά μέιλ από τους Χούθι

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2024, οι Χούθι είχαν αποστείλει απειλητικά e-mail σε κάποιες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Technomar.

Το e-mail στάλθηκε από τις αυτοαποκαλούμενες «Ναυτικές Δυνάμεις της Υεμένης» κι ανέφερε ότι πρόκειται να «μπλοκάρουν» όλα τα πλοία του εφοπλιστή διότι, όπως υποστήριζαν, παραβίασαν την απαγόρευση και εισήλθαν στα παλαιστινιακά λιμάνια.

Μάλιστα συνέδεαν τη ναυτιλιακή του κ. Γιουρούκου με το Ισραήλ, καθώς αρκετά από τα πλοία του ήταν ναυλωμένα από τον πολυεθνικό κολοσσό ισραηλινών συμφερόντων, ΖΙΜ.

Η Zim Integrated Shipping Services Ltd., είναι η κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία του Ισραήλ και δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, το 1962, και είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά.

