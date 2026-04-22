Ιρανικά ΜΜΕ: Πυρά κατά πλοίου ανοιχτά του Ομάν - Τι αναφέρει η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία

Ένοπλες δυνάμεις του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 15 ναυτικά μίλια (28 χλμ.) βορειοανατολικά του Ομάν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο σκάφος, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την αναφορά, «ένα πολεμικό σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης πλησίασε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, και στη συνέχεια άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη γέφυρα».

«Δεν υπήρξαν αναφορές για πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όλο το πλήρωμα καταμετρήθηκε και είναι ασφαλές», προστίθεται στην αναφορά.

Να σημειωθεί ότι δεν διευκρινίζεται η σημαία του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ούτε σε ποια χώρα ανήκει.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός επέβαλε το «ναυτικό δίκαιο» σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είχε «αγνοήσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις».