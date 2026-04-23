Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν βίντεο από την κατάληψη πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Κλιμακώνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC) του Ιράν δημοσίευσε δραματικά πλάνα από την κατάσχεση πλοίων, εν μέσω της συνεχιζόμενης ναυτικής αντιπαράθεσης και τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στη νευραλγική για την παγκόσμια οικονομία θαλάσσια δίοδο. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι τα πλοία παραβίασαν τους ναυτικούς κανόνες της, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση του ελέγχου της θα διασχίσει μια «κόκκινη γραμμή».

Με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται και τις παγκόσμιες αγορές να κλυδωνίζονται, ο διπλός αποκλεισμός απειλεί να προκαλέσει ευρύτερη οικονομική και στρατιωτική κλιμάκωση. To Σώμα ΙRGC δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει μέλη του να καταλαμβάνουν ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν ένα από τα δύο που κατέλαβε το Ιράν την Τετάρτη κάνοντας λόγο για ναυτικές παραβιάσεις.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν καταλαμβάνει πλοία από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου. Το Tasnim ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τα δύο πλοία - το MSC Francesca με σημαία Παναμά και το ελληνόκτητο «Epaminondas» με σημαία Λιβερίας - ότι «προσπάθησαν να αποχωρήσουν κρυφά από τα Στενά του Ορμούζ». Στο πλοίο «Epaminondas» ανέβηκαν Ιρανοί στρατιώτες και υπέδειξαν στον καπετάνιο να χαράξει ρότα προς το νησί Λαράκ. Σύμφωνα με την εταιρεία όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Στον Λευκό Οίκο την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θεώρησε την κατάληψη των δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, επειδή τα πλοία δεν ήταν αμερικανικά ή ισραηλινά. Ο Λίβιτ είπε: Όχι, επειδή αυτά δεν ήταν αμερικανικά πλοία, αυτά δεν ήταν ισραηλινά πλοία. Αυτά ήταν δύο διεθνή πλοία.