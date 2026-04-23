Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα

Ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα και τα κατευθύνει μακριά από τις θέσεις τους κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα, δήλωσαν την Τετάρτη πηγές από τη ναυτιλία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ το Ιράν έχει επιτεθεί με τη σειρά του σε πλοία για να τα εμποδίσει να διασχίσουν την πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ στην είσοδο του Κόλπου της Μέσης Ανατολής.

Σχεδόν δύο μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών κατά τη διάρκεια μιας ασταθούς εκεχειρίας. Το κλείσιμο των Στενών έχει διαταράξει την τροφοδοσία του ενός πέμπτου των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο και ένα πετρελαιοφόρο τις τελευταίες ημέρες. Το Ιράν δήλωσε ότι κατέλαβε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσπαθούσαν να βγουν από τον Κόλπο μέσω του Ορμούζ την Τετάρτη, αφού άνοιξε πυρ εναντίον τους και ενός άλλου πλοίου, στις πρώτες κατασχέσεις του από την έναρξη του πολέμου. Οι ΗΠΑ έχουν εκτρέψει την πορεία τουλάχιστον τριών ακόμη πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δύο ναυτιλιακές πηγές των ΗΠΑ και της Ινδίας και δύο ξεχωριστές δυτικές πηγές θαλάσσιας ασφάλειας που μίλησαν στο Reuters την Τετάρτη.



Ένα από τα πλοία ήταν το υπερδεξαμενόπλοιο Deep Sea με ιρανική σημαία, το οποίο ήταν εν μέρει φορτωμένο με αργό πετρέλαιο και εθεάθη τελευταία φορά στα ανοικτά των ακτών της Μαλαισίας πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Το μικρότερο Sevin, με ιρανική σημαία, το οποίο είχε μέγιστη χωρητικότητα 1 εκατομμύριο βαρέλια και μετέφερε το 65% του φορτίου του, αναχαιτίστηκε επίσης. Το πλοίο εθεάθη τελευταία φορά στα ανοικτά των ακτών της Μαλαισίας πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Το υπό ιρανική σημαία υπερδεξαμενόπλοιο Dorena αναχαιτίστηκε επίσης, πλήρως φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, και εθεάθη τελευταία φορά στα ανοικτά των ακτών της νότιας Ινδίας πριν από τρεις ημέρες, σύμφωνα με τις πηγές και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα MarineTraffic. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη σε ανάρτηση στο X ότι το Dorena βρισκόταν υπό τη συνοδεία ενός αντιτορπιλικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν αναχαιτίσει το υπό ιρανική σημαία δεξαμενόπλοιο Derya, ανέφεραν ναυτιλιακές πηγές. Το πλοίο δεν κατάφερε να εκφορτώσει το φορτίο του με ιρανικό πετρέλαιο στην Ινδία πριν λήξει η απαλλαγή των ΗΠΑ για τις αγορές ιρανικού αργού πετρελαίου την Κυριακή. Το πλοίο αυτό εθεάθη τελευταία φορά στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Ινδίας την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι από την έναρξη του αποκλεισμού κατά των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 29 πλοία να γυρίσουν πίσω ή να επιστρέψουν στο λιμάνι.