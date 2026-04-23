Ιταλία: Έτοιμη να στείλει έως πέντε πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Η Ιταλία προτίθεται να στείλει μέχρι και πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος

Newsbomb

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ιταλία σκοπεύει να στείλει έως πέντε πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.
  • Η αποστολή περιλαμβάνει δύο ναρκαλιευτικά, μια συνοδευτική μονάδα, ένα σκάφος ανεφοδιασμού και πιθανώς μια φρεγάτα.
  • Οι επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες και επικίνδυνες εάν γίνουν σε εμπόλεμη περιοχή.
  • Η ιταλική συμμετοχή θα γίνει στο πλαίσιο διεθνών αποστολών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων σημαντικών συνεργασιών.
  • Η συνεργασία με διεθνείς εταίρους ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τα μέσα των επιχειρήσεων.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κυβέρνηση της Ρώμης προτίθεται να στείλει μέχρι και πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για δυο ναρκαλιευτικά, μια συνοδευτική ναυτική μονάδα, ένα σκάφος το οποίο θα ανεφοδιάζει τα υπόλοιπα πλοία με καύσιμα και, πιθανώς, μια φρεγάτα.

«Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε εμπόλεμη περιοχή, διότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και -κατά συνέπεια- υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του ιταλικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ναύαρχος Τζουζέπε Μπερούτι Μπεργκότο.

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν θα πρέπει να είναι το μόνο που θα προσφέρει την συμβολή του. Οι δραστηριότητές μας στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών αποστολών με σημαντική συμμετοχή. Διότι, με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ανταλλάσσονται πληροφορίες, αυξάνεται η ασφάλεια και αλλά και τα συνολικά μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας», πρόσθεσε ο ναύαρχος Μπερούτι Μπεργκότο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ