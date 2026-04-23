Ιταλία: Έτοιμη να στείλει έως πέντε πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κυβέρνηση της Ρώμης προτίθεται να στείλει μέχρι και πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για δυο ναρκαλιευτικά, μια συνοδευτική ναυτική μονάδα, ένα σκάφος το οποίο θα ανεφοδιάζει τα υπόλοιπα πλοία με καύσιμα και, πιθανώς, μια φρεγάτα.

«Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε εμπόλεμη περιοχή, διότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και -κατά συνέπεια- υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του ιταλικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ναύαρχος Τζουζέπε Μπερούτι Μπεργκότο.

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν θα πρέπει να είναι το μόνο που θα προσφέρει την συμβολή του. Οι δραστηριότητές μας στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών αποστολών με σημαντική συμμετοχή. Διότι, με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ανταλλάσσονται πληροφορίες, αυξάνεται η ασφάλεια και αλλά και τα συνολικά μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας», πρόσθεσε ο ναύαρχος Μπερούτι Μπεργκότο.