CNN: Πώς το Ιράν κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου πολεμικό ναυτικό

Το γεγονός ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατάφεραν να κατασχέσουν -για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου- δύο πλοία για «ναυτιλιακές παραβιάσεις» στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη χρησιμοποιώντας ταχύπλοα σκάφη, φαίνεται να δείχνει ότι το Ιράν είναι ικανό να κρατήσει κλειστή την σημαντική αυτή θαλάσσια οδό, χρησιμοποιώντας ελάχιστο στρατιωτικό εξοπλισμό, σημειώνει σε ανάλυση του το CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν, οι οποίες εκτιμώνται ότι αριθμούν περίπου 150 πλοία, «βρίσκονται στον βυθό του ωκεανού».

Ωστόσο, αυτά τα σκάφη είναι κυρίως μεγάλα πολεμικά πλοία που αποτελούσαν μέρος του τακτικού ναυτικού του Ιράν, όπως η φρεγάτα που βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν έως και το 50% των πόρων που διέθεταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι πόροι αυτοί ανέρχονται σε πιθανώς χιλιάδες μικρά σκάφη, όπως αυτά που ενδέχεται να χρησιμοποιήσαν οι Φρουροί της Επανάστασης για να κατασχέσουν τα δύο πλοία την Τετάρτη.

Πιστεύεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν μικρά σκάφη που μεταφέρουν αντιπλοϊκούς πυραύλους και στρατιώτες, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον επιφανειακών και εναέριων στόχων.

Αυτά τα σκάφη, εάν είναι σε μικρούς αριθμούς, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού και είναι πολύ απίθανο να βυθίσουν ένα φορτηγό πλοίο ή ένα δεξαμενόπλοιο.

Ωστόσο, εάν λειτουργούν σε σμήνη δεκάδων σκαφών -γνωστή και ως «τακτική του σμήνους»-, ή σε συνδυασμό με drones ή αντιπλοϊκούς πυραύλους που εκτοξεύονται από την ξηρά, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές τόσο σε εχθρικά πολεμικά πλοία όσο και σε μεγάλα εμπορικά σκάφη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν την «τακτική του σμήνους» από τη δεκαετία του 1980. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό μιας στρατιωτικής άσκησης του 2015, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν 100 μικρά σκάφη για να βομβαρδίσουν μια ρέπλικα του αεροπλανοφόρου USS Nimitz στον Περσικό Κόλπο.

Η τακτική αυτή πιθανώς χρησιμοποιήθηκε και στην ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα πολλές νάρκες για να κρατήσουν αποτελεσματικά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι καπετάνιοι εμπορικών πλοίων και οι πλοιοκτήτες τα αποφεύγουν καθώς δεν θέλουν να το ρισκάρουν, σημειώνει το CNN.

