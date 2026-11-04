Ξενοδοχεία: «Βροχή» από deals το 2027, θα σπάσει το ρεκόρ του 2026–Τα σχέδια της Hellenic Properties

Snapshot Το 2026 ήταν χρονιά ρεκόρ για τις συναλλαγές στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, με αυξανόμενη μεταβίβαση μονάδων σε επαγγελματίες επενδυτές και funds.

Η Hellenic Properties σχεδιάζει να αυξήσει την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο έως το 2030, με στόχο να διαχειρίζεται έξι έως οκτώ ξενοδοχεία και ακαθάριστη αξία αναπτύξεων 500 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επενδύει σε ξενοδοχειακές μονάδες σε παραμελημένους τουριστικούς προορισμούς, όπως το Aristi Mountain Resort & Villas στο Ζαγόρι, και διατηρεί ήδη ξενοδοχείο στον Πειραιά.

Στον τομέα των γραφείων, η Hellenic Properties έχει τέσσερα έργα σε εξέλιξη στα βόρεια προάστια και στον Ταύρο, με στόχο πλήρη μίσθωση πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης ένα οικιστικό project στη Συγγρού με κατοικίες μικρών εμβαδών, εξετάζοντας τη χρήση τους ως serviced apartments ή φοιτητικές κατοικίες, εν μέσω αβεβαιότητας για το νομοθετικό πλαίσιο των flex living κατοικιών στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Η τάση αυτή αναμένεται όχι μόνο να διατηρηθεί το 2027 αλλά και να ενισχυθεί με ακόμα μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, καθώς ο εγχώριος τομέας της φιλοξενίας θα συνεχίσει, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, να αναβαθμίζει τις υφιστάμενες μονάδες του με συμμετοχή όλο και περισσότερων εγχώριων και ξένων παικτών, συνεχίζοντας αυτή τη μετάβαση από την ιδιωτική στην επαγγελματική ιδιοκτησία.

Αυτό ανέφερε ο CEO της Hellenic Properties Ερρίκος Αρώνες, η οποία έχει βασικό πυλώνα στην αναπτυξιακή της στρατηγική για την επόμενη τετραετία τις επενδύσεις σε ξενοδοχεία και γραφεία.

Σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία η εταιρεία ήδη διατηρεί ένα ξενοδοχείο στον Πειραιά που βρίσκεται σε λειτουργία και διαχειρίζεται η Santikos Collection, ενώ προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά του γνωστού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Aristi Mountain Resort & Villas στην Αρίστη του Ζαγορίου, εγκαινιάζοντας τη νέα της στρατηγική στον τομέα της φιλοξενίας να δραστηριοποιείται σε εναλλακτικούς και «παραμελημένους» τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Αυτή τη στιγμή η ακαθάριστη αξία ανάπτυξης των έργων της Hellenic Properties αγγίζει τα 180 εκατ. ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου της ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ και χωρίζεται, σε αναλογία περίπου 50/50, ανάμεσα στο hospitality και τα κτίρια γραφείων.

Η εταιρεία όμως έχει θέσει στόχο να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστη αξία αναπτύξεων έως το 2030, με τον ξενοδοχειακό κλάδο να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια της, καθώς φιλοδοξεί στο διάστημα αυτό να έχει στο χαρτοφυλάκιο της έξι με οκτώ ξενοδοχεία.

Τέσσερα έργα γραφείων σε εξέλιξη

Σε ότι αφορά την αγορά γραφείων η Hellenic Properties έχει, αυτή τη στιγμή τέσσερα project που βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται για τα έργα MOB1 και MOB2 δύο νέα, σύγχρονα και «πράσινα» κτίρια γραφείων που αναπτύσσει στο Μαρούσι, το κτίριο LK119 επίσης στον ίδιο δήμο των βορείων προαστίων και το TAVROS, που αναπτύσσει μέσω της επανάχρησης ενός πρώην βιομηχανικού ακινήτου στον Ταύρο.

Στο κτίριο LK 119, οι δύο όροφοι έχουν ήδη μισθωθεί από την ΕΛΠΕΝ, ενώ από τους άλλους δύο ορόφους ο ένας είναι ήδη προσυμφωνημένος.

Στόχος της εταιρείας είναι και στα τέσσερα αυτά κτίρια να έχουν υπογραφεί οι μισθώσεις στο 100% πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.

Επίσης η εταιρεία αναπτύσσει και ένα οικιστικό project στη Συγγρού, το κτίριο S101, που αποτελεί ιστορικά τη μεγαλύτερη της επένδυση.

Ο αρχικός σχεδιασμός για το κτίριο ήταν να γίνει χώρος γραφείων, αλλά στην πορεία αποφασίστηκε να μετατραπεί σε κατοικίες. Το έργο που βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης, θα έχει κατοικίες εμβαδού από 17 τ.μ έως 30 τ.μ χωρίς ακόμα να έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση για το πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν ως serviced apartments στη λογική του flex living, ως φοιτητικές κατοικίες, ή με κάποια άλλη μορφή.

Σύμφωνα με τον κ. Αρώνες το flex living (μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως ένα χρόνο), θα απασχολήσει πολύ τον τομέα του real estate στο μέλλον, αλλά για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί να ξεκαθαριστεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις αναπτύξεις ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που μπορούν χωροταξικά να επενδύουν και που όχι.

Πρόσφατα στο νέο χωροταξικό έγινε σαφές ότι τα επιπλωμένα διαμερίσματα δεν θα επιτρέπονται σε μορφή ξενοδοχείου, κάτι που δημιουργεί ένα κενό στις κατοικίες που προορίζονται για μισθώσεις με το μήνα.

Πρόκειται για μία μορφή επένδυσης που έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη καθώς βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Για παράδειγμα το νομοθετικό πλαίσιο στην Ισπανία προβλέπει για αυτές τις κατοικίες ότι δεν μπορεί να μείνει ο μισθωτής στο ίδιο κτίριο για πάνω από 12 μήνες.

Στην Ελλάδα όμως απαγορεύεται η ανάπτυξη τέτοιων κατοικιών για πάνω από 30 μονάδες στο ίδιο κτίριο και για αυτό οι εταιρείες ακινήτων ζητούν να δημιουργηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει με κανόνες τη δημιουργία τους.

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