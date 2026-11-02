Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG

Τα φορτία θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χαρτοφυλάκιο LNG της Shell στις ΗΠΑ και θα προορίζονται για την Ελλάδα, καθώς και για την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor)

Γεώργιος Καλούμενος

Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η METLEN και η Shell υπέγραψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG για πέντε χρόνια, με ετήσια παράδοση έξι φορτίων και όγκο περίπου 0,6 δισ. κυβικά μέτρα.
  • Τα φορτία LNG θα προέρχονται κυρίως από το χαρτοφυλάκιο της Shell στις ΗΠΑ και θα προορίζονται για την Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.
  • Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ Shell και METLEN, συνδυάζοντας την παγκόσμια παρουσία της Shell με την περιφερειακή εμβέλεια της METLEN στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
  • Η METLEN επιδιώκει με τη συμφωνία να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο και να ενισχύσει τη θέση της στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου.
  • Η συμφωνία συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.
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Η METLEN και η Shell Global LNG Limited υπέγραψαν δεσμευτική μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2026.

Με βάση τη συμφωνία, η Shell Global LNG Limited θα προμηθεύει τη METLEN με έξι φορτία LNG ετησίως, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως (bcma), για περίοδο πέντε ετών, με έναρξη το 2027.

Τα φορτία LNG θα παραδίδονται στη METLEN και θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χαρτοφυλάκιο LNG της Shell στις ΗΠΑ, με προορισμό την ελληνική αγορά ή άλλες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, συνδυάζοντας το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο LNG, τις δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών και την εξειδικευμένη εμπορική τεχνογνωσία της Shell με την εδραιωμένη παρουσία της METLEN στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον ενισχυόμενο ρόλο της στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική της METLEN για την περαιτέρω εδραίωση της θέσης της μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας, διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της και ενίσχυσης της εμπορικής της ευελιξίας.

Ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLEN, δήλωσε: «Η συμφωνία με τη Shell μετουσιώνει την κοινή μας φιλοδοξία σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της προμήθειας. Ο συνδυασμός των παγκόσμιων δυνατοτήτων της Shell στον τομέα του LNG με την εδραιωμένη περιφερειακή παρουσία της METLEN ενισχύει το χαρτοφυλάκιο προμήθειάς μας και μας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση του ρόλου της METLEN στο διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό περιβάλλον της Ευρώπης».

Ο κ. Tom Summers, Executive Vice President for Shell LNG Marketing and Trading, δήλωσε: «Το LNG διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ευελιξία και αξιοπιστία. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία με τη METLEN, συμβάλλοντας στον εφοδιασμό των πελατών της στην ευρύτερη περιοχή, και προσβλέπουμε στη διερεύνηση ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας στο μέλλον».

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της METLEN στις περιφερειακές και ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής.

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