Νέα κυβέρνηση: Τα πρόσωπα που διάλεξε ο Μητσοτάκης και ο «πυρήνας» του Μαξίμου

Νέα κυβέρνηση: Ποιοι ανέλαβαν τα κρίσιμα υπουργεία για την επόμενη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα πέντε πρόσωπα που απαρτίζουν την «Task Force» στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα κατευθύνει την κυβερνητική πολιτική.

Το εκλογικό αποτελέσματα αποτέλεσε έναν θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε ενώ διαφάνηκε μία στροφή των ψηφοφόρων προς τον συντηρητισμό. Κορυφαίοι αναλυτές, όπως ο κ. Απόστολος Πιστόλας, έκαναν την εκτίμηση για τα όσα «έβγαλε» η κάλπη στις 25 Ιουνίου, ωστόσο, η επόμενη ημέρα περιλάμβανε τις ανακοινώσεις για τη νέα κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είχε αναφέρει πως από τις 26 Ιουνίου θα έχει έτοιμο το νέο υπουργικό συμβούλιο και τα μανίκια θα… σηκωθούν άμεσα για να ακολουθήσει μία τετραετία σκληρής δουλειάς.

Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν αυτός που το απόγευμα της Δευτέρας έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι νέοι υπουργοί έμαθαν κι επίσημα τα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβουν. Οι περισσότεροι είχαν ήδη ενημερωθεί για τις εξελίξεις, όπως και τα ονόματα που έμειναν εκτός. Στη νέα κυβέρνηση, συμμετέχουν 23 πρόσωπα που δεν έχουν αναλάβει υπουργείο στο παρελθόν. Επιπλέον, στο νέο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχουν 15 γυναίκες οι οποίες αποτελούν το 25% της νέας κυβέρνησης.

Όπως πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στα… βαριά υπουργεία που εν πολλοίς καθορίζουν και την πορεία της κυβέρνησης. Ένα από τα βασικότερα υπουργεία είναι αυτό των Οικονομικών, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να τοποθετήσει τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο μέχρι πρότινος υπουργός Εργασίας πιστώνεται το έργο που έκανε στην προηγούμενη τετραετία και καλείται τώρα να «δοκιμαστεί» στο, ίσως, πιο απαιτητικό χαρτοφυλάκιο. Ο εκ των αντιπροέδρων της ΝΔ, λοιπόν, έχει αρκετή δουλειά μπροστά του, ειδικότερα από τη στιγμή που η χώρα είναι μια ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα, για την οποία τόσος λόγος έγινε στην προεκλογική περίοδο.

Αντίστοιχα, τη θέση που έμεινε κενή από τη μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη, καλείται να αναπληρώσει ένας ακόμα αντιπρόεδρος του κόμματος και ένας από τους υπουργούς που έχουν τη φήμη του πλέον εργατικού της κυβερνήσεως. Ο λόγος, φυσικά, για τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος ως υπουργός Ανάπτυξης είχε να επιδείξει αρκετά σημαντικά επιτεύγματα. Το υπουργείο Εργασίας αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια. Ειδικότερα στα μνημονιακά χρόνια, οι περικοπές συντάξεων και οι μειώσεις μισθών είχαν κάνει τη θέση να μοιάζει με… ηλεκτρική καρέκλα, ωστόσο, ο νέος υπουργός είναι από αυτούς που δεν φοβούνται να συγκρουστούν και σίγουρα η θητεία του θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ένας από τους πλέον επιτυχημένους υπουργούς της προηγούμενης τετραετίας, κατά κοινή ομολογία, ήταν ο Νίκος Δένδιας. Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας καλείται τώρα να υπηρετήσει τον ρόλο του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της χώρας και των γεωπολιτικών ισορροπιών που πάντα αναταράσσονται στη «γειτονιά» μας. Η εμπειρία και η στιβαρότητα που έχει να επιδείξει ο κ. Δένδιας τον καθιστούν ένα πρόσωπο ιδανικό να διαχειριστεί κρίσεις και δύσκολες καταστάσεις που απαιτούν υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού, καθήκοντος και αυταπάρνησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το δύσκολο έργο να διαδεχθεί έναν επιτυχημένο υπουργό, όπως ήταν στο Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, καλείται να φέρει σε πέρας ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Καθηγητής Πανεπιστημίου, τεχνοκράτης, είχε επωμιστεί τον ρόλο του υπουργού Επικρατείας στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Γεραπετρίτης ήταν το πρόσωπο που επέλεξε ο πρωθυπουργός για να βγει μπροστά μετά την τραγωδία στα Τέμπη, διευρύνοντας τις αρμοδιότητές του και με αυτές του υπουργού Μεταφορών, μετά την παραίτηση του Κώστα Αχ. Καραμανλή. Θεωρείται ένα από τα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του κ. Μητσοτάκη, κάτι που σημαίνει πως η εξωτερική πολιτική πλέον θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Το ερώτημα αρκετών, που ενδεχομένως δεν είχαν παρακολουθήσει ενδελεχώς τις εξαγγελίες των υποψήφιων κομμάτων πριν τις εκλογές και δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία στα όσα ειπώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης είναι το «τι είναι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας;». Πρόκειται για ένα νέο υπουργείο που συστάθηκε, όπως είχε δεσμευθεί να συμβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαχωρίζοντας αρμοδιότητες από το υπουργείο Εργασίας. Η επιλογή να γίνει ξεχωριστό υπουργείο, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε για να υπάρχει ένα αυτοτελές όργανο της κυβέρνησης που θα μπορεί να ενοποιεί όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικογενειακή πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Το νέο χαρτοφυλάκιο, στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναλαμβάνει η Σοφία Ζαχαράκη. Στην τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Ζαχαράκη αρχικά είχε αναλάβει υφυπουργός Παιδείας ενώ από τον Ιανουάριο του 2021 ήταν υφυπουργός Τουρισμού. Στις εκλογές του 2023, η Σοφία Ζαχαράκη «σάρωσε» στην Ανατολική Αττική όπου εκλέχθηκε πανηγυρικά και ήταν πρώτη σε σταυρούς.

Μία από τις θέσεις του υπουργικού συμβουλίου για την οποία υπήρξε σωρεία αντιδράσεων αλλά και εμφανείς λανθασμένοι χειρισμοί και κάκιστη πολιτική εκ μέρους του πολιτικού προϊσταμένου, ήταν αυτή του υφυπουργού Αθλητισμού. Η πλήρως αποτυχημένη παρουσία του Λευτέρη Αυγενάκη καθιστούσε επιβεβλημένη την αλλαγή στη νέα κυβέρνηση. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε ο αθλητισμός να μην έχει πολιτικό προϊστάμενο τον υφυπουργό του Πολιτισμού, αλλά τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας. Τη θέση αυτή, έδωσε στον Γιάννη Οικονόμου ο οποίος στην προηγούμενη τετραετία ήταν «το πρόσωπο» της κυβέρνησης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι προσδοκίες για επιστροφή του αθλητισμού σε καθεστώς ισονομίας και αξιοκρατίας, υπό τον κ. Οικονόμου, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και σίγουρα ο πολιτικός από τη Φθιώτιδα έχει αρκετά δύσκολο και μακρύ έργο μπροστά του, έτσι ώστε να διορθώσει τις κραυγαλέες ανορθογραφίες της εποχής Αυγενάκη.

Νέα κυβέρνηση: Task force στο Μαξίμου - Τα πέντε πρόσωπα

Μία ομάδα 5 ανθρώπων που θα βρίσκεται στα Μέγαρο Μαξίμου θα διαχειρίζεται τα σοβαρά θέματα και θα αναλαμβάνει τις δύσκολες αποστολές.

Πρόκειται για τρεις υπουργούς Επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, Σταύρο Παπασταύρου και Μάκη Βορίδη.

Την πεντάδα συμπληρώνουν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος και Παύλος Μαρινάκης που αναλαμβάνει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά φαίνεται πως θα κρατήσει και τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο Παύλος Μαρινάκης, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο Παύλος Μαρινάκης (Πάτρα, 12 Μαρτίου 1988) είναι Έλληνας δικηγόρος και πολιτικό στέλεχος, που υπηρετεί ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Ιούνιο του 2023. Παράλληλα, διατελεί ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 2021.

Διετέλεσε πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), από το 2019 έως το 2022.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2010 εργάζεται σαν δικηγόρος με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Κατερίνα Μαχαιριώτη.

Ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε έντονα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής. Στο Συνέδριο Επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ το 2016 εξελέγη στην πρώτη θέση της Κεντρικής Επιτροπής και έως το 2019 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης. Στο 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ τον Οκτώβριο του 2019 υπήρξε ο μόνος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου, την υποψηφιότητα του οποίου υπέγραψε το 87% των σύνεδρων.

Ποιος είναι ο Γιάννης Μπρατάκος - Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

Ο Γιάννης Μπρατάκος, γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι γιος του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Άγγελου Μπρατάκου. Σπούδασε Μηχανική Παραγωγή και Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι στη Μεγάλη Βρετανία. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη Πολιτική Οικονομία στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics), λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (MS) το 1995. Εργάστηκε στην εταιρεία λογισμικού SAP από το 1995 έως το 1999. Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Πληροφορικής "DD SYNERGY" από το 1999, στην οποία διετέλεσε ως διευθύνων σύμβουλος, από το 1999 έως το 2021.

Επιπρόσθετα, διατέλεσε ως μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της συμβουλευτικής εταιρείας "CAPE CONSULTING". Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου του ΕΒΕΑ, μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Επιτροπή Πληροφορικής & Επικοινωνίας Νέων Τεχνολογιών της EUROCOMMERCE.

Τον Ιανουάριο του 2019, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε ως Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής των Υπηρεσιών της Νέας Δημοκρατίας. Ανέλαβε ύστερα από ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, στις 5 Αυγούστου 2022, ύστερα από την παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, από το αξίωμα. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, ορκίστηκε ως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Η... δύναμη πυρός γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι πέντε άνθρωποι που θα κινούν τα νήματα στο Μέγαρο Μαξίμου Newsbomb.gr

Το προφίλ του Σταύρου Παπασταύρου

Ο Σταύρος Παπασταύρου γεννήθηκε το 1967, είναι απόφοιτος της Νομικής Αθηνών και δικηγόρος. Ήταν στέλεχος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ΟΝΝΕΔ, τη δεκαετία του 1990 και αποτέλεσε γραμματέας Διεθνών Σχέσεων κατά την πρωθυπουργία του Κώστα Καραμανλή από το 2004 έως το 2009, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2015 επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, την περίοδο αυτή του δόθηκε δραστήριος ρόλος στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) για το δημόσιο χρέος, καθώς αναφέρεται ως ο επικεφαλής της ελληνικής πλευράς.

Το who is who του Μάκη Βορίδη

Ο Μάκης Βορίδης (Αθήνα, 23 Αυγούστου 1964) είναι Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, που έχει διατελέσει βουλευτής και υπουργός. Στις εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής και διορίστηκε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ από τον Ιανουάριο του 2021 ως τον Απρίλιο του 2023 ήταν υπουργός Εσωτερικών.

Ο Μάκης Βορίδης γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1964 στην Αθήνα.

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει Master of Laws στο University of London, ειδικευμένος σε θέματα Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Ποινικού Δικαίου.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής.

Διετέλεσε Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, Υπουργός Υγείας (2014-2015) και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας (2012-2014). Επίσης κατέχει το αξίωμα του αντιπροέδρου της ειδικής επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για τη μετανάστευση. Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Δανάη Μιχελάκου με την οποία έχουν αποκτήσει ένα γιο και μία κόρη.

Ποιος είναι ο Άκης Σκέρτσος

Ο Άκης Σκέρτσος (γενν. 1976) είναι Έλληνας πολιτικός και δημοσιογράφος. Έχει διατελέσει υπουργός Επικρατείας, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Άκης Σκέρτσος διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2019.

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα κατά την πενταετία 2009-2014, με πιο πρόσφατη αυτή του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα (Ιούλιος 2012 – Ιούνιος 2014).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Arts) στον τομέα του Political Management and Lobbying από το Πανεπιστήμιο George Washington των ΗΠΑ και πτυχιούχος της Σχολής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995-1999). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Έως τον Ιούνιο του 2019 ήταν, επίσης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, Γραμματέας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ- Junior Achievement) και Ταμίας του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ). Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

