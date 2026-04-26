Με αιώνιους το Final-4 της Αθήνας, σύμφωνα με τον Σάσα Βεζένκοφ
Οι προβλέψεις του MVP της Euroleague για τις τέσσερις ομάδες που πιστεύει πως θα προκριθούν στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.
Η Euroleague είναι στην post season και σε δύο μέρες αρχίζουν τα πλέι οφ. Εκεί οι «μάχες» θα είναι αμφίρροπες, με τις προβλέψεις να μοιάζουν παρακινδυνευμένες. Ο Σάσα Βεζένκοφ ως ο MVP της regular season, έκανε τις δικές του για το ποιες ομάδες θα προκριθούν στο Final-4.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεκίνησε με τη δική του ομάδα και εν συνεχεία «ψήφισε» Παναθηναϊκό AKTOR. Επίσης, πιστεύει πως στο Telekom Center Athens για το μεγάλο ραντεβού του Μαϊου, θα είναι η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε τις προβλέψεις του Βεζένκοφ:
