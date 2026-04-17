2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα της αρχαιότητας, το Αδριάνειο Υδραγωγείο, αποκτά σύγχρονη υπόσταση και γίνεται μέρος μιας εκ των σπουδαιότερων προσπαθειών της εποχής: Της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που δρομολογεί ως ύψιστη προτεραιότητα η ΕΥΔΑΠ.

Ένα υδραγωγείο που κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Αδριανού, και που εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Η ΕΥΔΑΠ, μαζί με Δήμους της Αττική, την Περιφέρεια Αττικής και την Νέα Μητροπολιτική Αττική μέσω της ΟΧΕ, επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα έργο 2.000 ετών, αξιοποιώντας το νερό που συλλέγεται για αρδευτικές χρήσεις.

Η κυρία Κατερίνα Δημητρού, Προϊσταμένη Νέων Δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ, εξηγεί στο Newsbomb.gr το πώς ένα αρχαίο έργο μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί ακόμη και πώς μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης για τη σύγχρονη πόλη.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2026, αυτό το υπόγειο δίκτυο που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα, συλλέγοντας φυσικά υπόγεια νερά μαζί με βρόχινα και μεταφέροντάς τα με φυσική ροή, θα αποτελεί την κύρια πηγή άρδευσης σε χώρους πρασίνου του δήμου Χαλανδρίου, από όπου ξεκινά πιλοτικά, με στόχο να επεκταθεί και στους 8 δήμους από όπου περνά η αρχαία κατασκευή.

Μέσα από σύγχρονες παρεμβάσεις, η ΕΥΔΑΠ αξιοποιεί το νερό αυτό για την άρδευση, ενισχύοντας τις πράσινες υποδομές και μειώνοντας την πίεση στους πόσιμους υδατικούς πόρους. Οι περιοχές αυτές, από τις οποίες διέρχεται το υδραγωγείο μπορούν πλέον να ωφεληθούν από μια εναλλακτική, βιώσιμη πηγή νερού, σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση καθιστά κάθε σταγόνα πολύτιμη. Το εγχείρημα συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας τη δυναμική του έργου σε πολλαπλά επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η ανάδειξη του χώρου της Δεξαμενής, στο Κολωνάκι, εκεί όπου καταλήγει το Αδριάνειο Υδραγωγείο: Εκεί, πολύ σύντομα, ένας νέος φωτισμός του χώρου φιλοδοξεί να αναδείξει με έναν καινοτόμο τρόπο το αρχαίο μνημείο στην πόλη του σήμερα.

