Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανούς Φωτίου, που πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Το «παρών» στην κηδεία δίνουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κι άλλα στελέχη της Αριστεράς.

Θα ακολουθήσει η αποτέφρωση της σορού του Βασίλη Ρίζου, το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης (8/4) στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Διαβάστε επίσης