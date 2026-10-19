Τέξας: Τραγικός θάνατος για στρατιωτικό της Πολεμικής Αεροπορίας - Έπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης

Snapshot Ο Τεχνικός Σμηνίας Ίαν Πάτερσον της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σκοτώθηκε μετά από πτώση κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επίδειξης στο στάδιο Alamadome του Τέξας.

Το δυστύχημα συνέβη μπροστά σε 23.000 θεατές λίγο πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, όταν ο Πάτερσον έχασε τον έλεγχο σε κατάβαση από ύψος 52 μέτρων.

Ο Πάτερσον είχε υπηρετήσει 15 χρόνια και είχε τιμηθεί το 2022 ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς» για τους Οπλίτες Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στην επίδειξη ήταν εκπαιδευτές τακτικού εναέριου ελέγχου και είχαν εξειδίκευση σε τεχνικές καταρρίχησης από μεγάλα ύψη.

Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε περίπου δέκα λεπτά, ενώ οι θεατές παρακολούθησαν σοκαρισμένοι το περιστατικό σε απόλυτη σιωπή. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ μετά από πτώση στο στάδιο «Αlamodome» του Τέξας, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επίδειξης.

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Αεροπορικής Βάσης Νέλις ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόκειται για τον Τεχνικό Σμηνία Ίαν Πάτερσον, ο οποίος ήταν εκπαιδευτής της Ομάδας Τακτικού Εναέριου Ελέγχου (TACP) και υπηρετούσε στο 6ο Σμήνος Μαχητικής Εκπαίδευσης, Απόσπασμα 2, στη Συνδυασμένη Βάση Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Ο Πέτερσον καταγόταν από το Φορτ Στιούαρτ της Τζόρτζια και είχε υπηρετήσει για 15 χρόνια.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια τουλάχιστον 23.000 θεατών, οι οποίοι βρίσκονταν στο στάδιο για να παρακολουθήσουν εκδήλωση προς τιμήν των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο (17/10), λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) και της ομάδας της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα μέλη της στρατιωτικής μονάδας επρόκειτο να πραγματοποιήσουν κατάβαση με σχοινιά από την οροφή του σταδίου, η οποία βρίσκεται σε ύψος περίπου 52 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας από τους στρατιωτικούς έχασε τον έλεγχο της κατάβασης και έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας σοκ στους χιλιάδες φιλάθλους που παρακολουθούσαν την επίδειξη.

Ιατρικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες για περίπου δέκα λεπτά.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα «San Antonio Express-News», μέλη του προσωπικού του UTSA σχημάτισαν ένα ημικύκλιο γύρω από τον τραυματισμένο στρατιωτικό, προκειμένου να περιορίσουν την ορατότητα προς το σημείο όπου οι διασώστες επιχειρούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σημαντικές διακρίσεις

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, το 2022 είχε ανακηρυχθεί «Εκπαιδευτής της Χρονιάς για τους Οπλίτες Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας» σε επίπεδο Αρχηγείου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Ταξίαρχος Σκοτ Σ. Μιλς, διοικητής της 57ης Πτέρυγας, δήλωσε: «Αυτή η τραγωδία συγκλονίζει βαθιά ολόκληρη την 57η Πτέρυγα. Ο Τεχνικός Σμηνίας Πάτερσον και η υπηρεσία του είχαν τεράστια σημασία για την πτέρυγά μας, καθώς και για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του που είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να υπηρετήσουν στο πλευρό του. Η ομάδα μας επικεντρώνεται τώρα στο να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του Ίαν, των αγαπημένων του και των συναδέλφων του στην Πολεμική Αεροπορία, καθώς αντιμετωπίζουμε μαζί αυτή τη βαθιά απώλεια.»

Στις διακρίσεις του περιλαμβάνονται το Μετάλλιο Αξίας Αεροπορίας και Διαστήματος με τρεις δέσμες φύλλων βελανιδιάς, καθώς και το Μετάλλιο Αξίας Στρατού, το Μετάλλιο Επιτευγμάτων Αεροπορίας και Διαστήματος και το Μετάλλιο Επιτευγμάτων Στρατού, το καθένα με μία δέσμη φύλλων βελανιδιάς.

«Παγωμένο» το κοινό

Τα τέσσερα μέλη της στρατιωτικής ομάδας που συμμετείχαν στην επίδειξη ανήκαν σε μονάδα με αντικείμενο την εκπαίδευση ελεγκτών αεροπορικών επιχειρήσεων μάχης.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους περιλαμβάνονται εξειδικευμένες τεχνικές καταρρίχησης με σχοινιά, οι οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αποβίβαση στρατιωτικού προσωπικού από ελικόπτερα σε ύψη που ξεπερνούν τα 30 μέτρα.

Σοκαρισμένοι οι θεατές παρακολούθησαν το περιστατικό σε απόλυτη σιωπή, ενώ η μπάντα σταμάτησε να παίζει μουσική. Εξαιτίας του περιστατικού, η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε περίπου δέκα λεπτά, ενώ στις εξέδρες βρίσκονταν συνολικά 23.297 θεατές.