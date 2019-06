Παγκόσμια συγκίνηση: Πέθανε γνωστός ηθοποιός

«Έφυγε» σε ηλικία 75 ετών από τη ζωή ο Max Wright. Υπήρξε βετεράνος της αμερικανικής τηλεόρασης με διάσημους ρόλους, όπως εκείνος του Γουίλι Τάνερ στην κωμωδία «Αλφ, ο εξωγήινος» που κράτησε 4 σεζόν στο NBC. Είχε εμφανιστεί ακόμα σε σειρές όπως οι «Buffalo Bill», «Cheers», «Misfits of Science», «Dudley» και «Norm». Πρωταγωνίστησε ακόμα σε ταινίες όπως οι: All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man, The Shadow και πολλές άλλες.

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στην Hermosa Beach της California, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο Wright γεννήθηκε το 1943 και ξεκίνησε την καριέρα του αργά, σε ηλικία 31 ετών, κι έκτοτε συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Το 1965 παντρεύτηκε την Linda Ybarrondo, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, κι έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό της. Η σύζυγός του απεβίωσε το 2017 χτυπημένη από τον καρκίνο του μαστού.

