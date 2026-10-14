Σε τι τιμές θα κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης – Στα ύψη η τιμή της βενζίνης

Σε πρόβλημα δίχως λύση εξελίσσεται το ζήτημα των καυσίμων

Δημήτρης Δρίζος

Σε τι τιμές θα κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης – Στα ύψη η τιμή της βενζίνης
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  • Η τιμή του πετρελαίουέρμανσης αναμένε να κυμανθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο παρά τις κρατικές παρεμβάσεις.
  • Η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης οδηγεί πολλές οικογένειες να περιορίσουν ή να αποφεύγουν τη χρήση του.
  • Η μέση τιμή της βενζίνης παραμένει σταθερά υψηλή στα 2,20 ευρώ το λίτρο, αυξάνοντας τα έξοδα μετακίνησης των οδηγών.
  • Οι επαγγελματίες οδηγοί βιώνουν σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της αύξησης στο κόστος καυσίμων.
  • Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα προκαλεί σημαντικές ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς και παραγωγής.
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Ακόμη και με την διπλή παρέμβαση από το κράτος και τα διυλιστήρια, μια τιμή της τάξεως του 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο παραμένει υψηλή για τα σημερινά εισοδήματα.

Και όσο η ακρίβεια περιορίζει τις οικονομικές αντοχές των οικογενειών, τόσο περισσότεροι σκέφτονται να περιορίσουν τη θέρμανση ή ακόμη και να μην προμηθευτούν καθόλου πετρέλαιο.

«Κολλημένη» στα 2,20 η βενζίνη

Με την μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, κολλημένη στα 2,20 οι οδηγοί αναγκάζονται να ξοδεύουν μεγάλο μέρος του μισθού τους μόνο και μόνο για να πάνε και να γυρίσουν από την δουλειά τους.

Για να μοιραστούν τα έξοδα μετακίνησης, μοιράζονται και τις μετακινήσεις με συναδέλφους.

Ακόμα χειρότερη η κατάσταση για τους επαγγελματίες οδηγούς που η επιβίωση τους εξαρτάται από τα οχήματα τους. Τους τελευταίους μήνες είδαν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται δραματικά.

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, προκαλώντας σημαντικές και συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

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