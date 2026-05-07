Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας - Έρευνα

Εγγύτητα διαβίωσης σε βενζινάδικα και καρκίνος παιδικής ηλικίας: Τι διαπίστωσε μια νέα μελέτη.

Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας - Έρευνα
Τα βενζινάδικα μπορεί να φαίνονται σαν συνηθισμένες υποδομές γειτονιάς, αλλά απελευθερώνουν ατμούς βενζίνης στον κοντινό αέρα.

Μια νέα μελέτη στο Κεμπέκ υποδηλώνει, ότι τα παιδιά που γεννιούνται κοντά σε βενζινάδικα μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας, ειδικά όταν το σπίτι βρίσκεται σε απόσταση 100 έως 250 μέτρων από ένα πρατήριο.

Τι εξέτασε η μελέτη

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Environmental Pollution, παρακολούθησε 824.414 παιδιά, που γεννήθηκαν στο Κεμπέκ μεταξύ 2007 και 2020 και παρακολούθησε διαγνώσεις καρκίνου έως την ηλικία των 15 ετών, τον θάνατο ή έως το τέλος της μελέτης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την εγγύτητα των κατοικιών στα βενζινάδικα κατά τη γέννηση ως δείκτη πιθανής έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρύπους που σχετίζονται με τη βενζίνη.

Εξέτασαν τρία μέτρα:

  1. εάν ένα βενζινάδικο βρισκόταν σε απόσταση 250 μέτρων
  2. την απόσταση από τον πλησιέστερο σταθμό και
  3. ένα συνδυασμένο μέτρο που αντικατοπτρίζει τόσο τον αριθμό όσο και την εγγύτητα των βενζινάδικων σε απόσταση 500 μέτρων

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Η κύρια ανησυχία ήταν η παιδική λευχαιμία, ιδιαίτερα η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Τα παιδιά που ζούσαν σε απόσταση 250 μέτρων από ένα βενζινάδικο είχαν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας, με την ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ εκείνων που ζουν σε απόσταση 100 μέτρων.

Η σχετική έκθεση του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ σημείωσε, ότι η συσχέτιση με τη λευχαιμία παρέμεινε ακόμα και αφότου συνυπολογίστηκαν πιθανοί παράγοντες όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά της μητέρας και η εν γένει εγγύτητα σε πολυσύχναστους δρόμους.

Αυτό έχει σημασία επειδή τα βενζινάδικα βρίσκονται συχνά κοντά σε κυκλοφορία, κάτι που μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Η προσαρμογή για τους πολυσύχναστους δρόμους καθιστά το εύρημα πιο σχετικό, αν και εξακολουθεί να μην αποδεικνύει την αιτία και το αποτέλεσμα.

Γιατί τα βενζινάδικα μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο παιδικού καρκίνου

Η κύρια ανησυχία είναι το βενζόλιο, μια πτητική οργανική ένωση που βρίσκεται στη βενζίνη. Το βενζόλιο μπορεί να απελευθερωθεί κατά την αποθήκευση καυσίμων, τον ανεφοδιασμό και την εκφόρτωση βυτιοφόρων.

Το βενζόλιο έχει ήδη αναγνωριστεί ως καρκινογόνος ουσία που συνδέεται με την λευχαιμία και άλλους καρκίνους των αιμοσφαιρίων. Στα παιδιά, η ανησυχία είναι μεγαλύτερη επειδή η πρώιμη ζωή είναι μια περίοδος ταχείας σωματικής ανάπτυξης και αύξηση της ανοσολογικής λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μελέτη ΔΕΝ αποδεικνύει ότι το βενζόλιο ήταν η άμεση αιτία. Οι ατμοί βενζίνης περιέχουν πολλαπλές πτητικές οργανικές ενώσεις και τα παιδιά μπορεί να έχουν άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις. Αλλά το βενζόλιο παρέχει μια βιολογικά εύλογη εξήγηση γι’ αυτήν την παρατηρούμενη συσχέτιση.

Τι υπέδειξε η μελέτη σχετικά με τον έλεγχο των ατμών βενζίνης;

Ένα πρακτικό εύρημα προήλθε από το Μόντρεαλ, όπου οι δημοτικοί κανόνες απαιτούν συστήματα ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό. Η συσχέτιση μεταξύ της εγγύτητας των βενζινάδικων και του καρκίνου της παιδικής ηλικίας φάνηκε λιγότερο έντονη στο Μόντρεαλ απ’ ό,τι στην υπόλοιπη περιοχή του Κεμπέκ.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι τα συστήματα ανάκτησης ατμών εξαλείφουν τον κίνδυνο, αλλά υποστηρίζει την ιδέα ότι η μείωση των εκπομπών ατμών καυσίμων μπορεί να μειώσει την έκθεση σε κοντινά σημεία.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Οι γονείς δεν πρέπει να πανικοβάλλονται. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας παραμένει σπάνιος και αυτή η μελέτη δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που ζει κοντά σε ένα βενζινάδικο θα αναπτύξει λευχαιμία.

Ωστόσο, μια αυξημένη πρακτική προσοχή είναι λογική:

  • Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση των παιδιών κοντά σε αντλίες καυσίμων ή περιοχές εκφόρτωσης βυτιοφόρων
  • Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά όταν οι οσμές καυσίμων είναι έντονες
  • Αποφύγετε τον καπνό τσιγάρου σε εσωτερικούς χώρους, μια άλλη πηγή βενζολίου

Το μεγαλύτερο ζήτημα δεν είναι μόνο η ατομική οικογενειακή συμπεριφορά. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο έλεγχος των εκπομπών είναι κεντρικής σημασίας για την μείωση της μακροχρόνιας έκθεσης.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της μελέτης;

Η μελέτη χρησιμοποίησε την απόσταση από τα βενζινάδικα ως δείκτη έκθεσης, όχι άμεσες μετρήσεις βενζολίου σε κάθε σπίτι/περιοχή. Τα παιδιά μπορεί επίσης να έχουν μετακομίσει μετά τη γέννησή τους και η μελέτη δεν μπόρεσε να καταγράψει κάθε πηγή ρύπανσης.

Επειδή ήταν παρατηρητική, η έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι εκπομπές βενζινάδικων προκάλεσαν τους καρκίνους. Η πιο ακριβής ερμηνεία είναι ότι η διαβίωση κοντά σε βενζινάδικα συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας και χρήζει προσοχής.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι επικίνδυνο όταν το παιδί είναι στο αυτοκίνητο καθώς πάμε στο βενζινάδικο;

Η σύντομη περιστασιακή έκθεση δεν είναι η ίδια με τη διαβίωση κοντά σε ένα βενζινάδικο επί χρόνια. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην εγγύτητα σε κατοικίες, η οποία μπορεί να αντανακλά επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλό επίπεδο.

Είναι οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων παρόμοιας ανησυχίας;

Όχι. Η ανησυχία εδώ είναι η αποθήκευση βενζίνης και οι εκπομπές ατμών, όχι η ηλεκτρική φόρτιση.

Γίνεται να διακρίνω την παρουσία βενζολίου στην ατμόσφαιρα με την όσφρηση;

Όχι αξιόπιστα. Η οσμή καυσίμου μπορεί να σηματοδοτεί παρουσία ατμών, αλλά η απουσία οσμής δεν εγγυάται μηδενική έκθεση.

Συμπέρασμα

Η μελέτη στο Κεμπέκ υποδηλώνει ότι τα παιδιά που γεννιούνται κοντά σε βενζινάδικα μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας, ειδικά όταν τα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση 100 έως 250 μέτρων. Η πιθανή ανησυχία είναι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε βενζόλιο και άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις, που σχετίζονται με τη βενζίνη.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη συνάφεια, αλλά ενισχύουν την άποψη ότι απαιτείται έλεγχος των ατμών, καλύτερη χωροθέτηση και μεγαλύτερη προσοχή όταν σπίτια, σχολεία και εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας βρίσκονται κοντά σε πρατήρια καυσίμων.

Πηγές:
healthday.com
umontreal.ca
cdc.gov
cancer.org

