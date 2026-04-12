Σοβαρές απώλειες στην αγορά αυτοκινήτου λόγω πολέμου
Αν η κρίση συνεχιστεί έως τα τέλη της άνοιξης, οι απώλειες μόνο για το 2026 υπολογίζονται μεταξύ 800.000 και 900.000 οχημάτων.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, με τις προβλέψεις να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.
Ακόμη και σε περίπτωση άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν για χρόνια, με τις συνολικές απώλειες να φτάνουν έως και 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις μέχρι το 2027.
