Θρασύτατες διαρρήξεις σε σπίτια στα Λουσικά Αχαΐας κατά την περιφορά του Επιταφίου

Θρασύτατοι διαρρήκτες βρήκαν την ευκαιρία να μπουκάρουν σε σπίτια όταν οι ένοικοί τους βρίσκονταν στην περιφορά του Επιταφίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δράστες περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσουν» τα σπίτια το χωριού στα Λουσικά Αχαΐας.

Όταν οι ένοικοι έφυγαν για την εκκλησία, αυτοί εισέβαλαν σαν κύριοι και αφαίρεσαν ότι πολύτιμο βρήκαν μέσα στα σπίτια.

Σύμφωνα με καταγγελίες, τουλάχιστον σε 2-3 περιπτώσεις έγιναν διαρρήξεις σε σπίτια και όταν γύρισαν οι ιδιοκτήτες τους βρέθηκαν μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη. Τα σπίτια άνω κάτω και τιμαλφή και χρήματα είχαν κάνει …φτερά!

