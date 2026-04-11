Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπάρχει αναφορά για άτομο εντός αυτού.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς επίσης και κλιμακοφόρο όχημα.

