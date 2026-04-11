Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπάρχει αναφορά για άτομο εντός αυτού.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς επίσης και κλιμακοφόρο όχημα.
