Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος και για ποιούς είναι αργία
Δείτε τις επόμενες αργίες για το 2026
Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου. Φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.
Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:
Πρωτομαγιά
1 Μαΐου
Παρασκευή
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος
1 Ιουνίου
Δευτέρα
Ναι
Όχι **
Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
15 Αυγούστου
Σάββατο
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
28 Οκτωβρίου
Τετάρτη
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
25 Δεκεμβρίου
Παρασκευή
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου
Σάββατο
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.