Θανάσης Βασιλόπουλος: «Δεν κουβαλώ την φυλή στην πλάτη μου, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός»

Για την τσιγγάνικη καταγωγή του και τα στερεότυπα που ακολουθούν την φυλή του μίλησε σε συνέντευξή του στο Action 24 το Μεγάλο Σάββατο ο σολίστ του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο γνωστός μουσικός τόνισε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και θα πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τις πράξεις του.

«Εγώ δεν κουβαλάω τη φυλή στην πλάτη μου, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κρίνω τον άνθρωπο ανάλογα με τις πράξεις του. Σίγουρα, η φυλή έχει ένα ταλέντο, όσον αφορά και στη μουσική, στις τέχνες. Θα μπορούσαν βέβαια κάποιοι να μας δώσουν λίγο παραπάνω σημασία, αλλά απ’ την άλλη νομίζω ότι ευθυνόμαστε κι εμείς, γιατί έχουμε επαναπαυθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Βασιλόπουλος μοιράστηκε μια προσωπική του ιστορία, εξηγώντας πώς ξεκίνησε να πηγαίνει στο σχολείο: «Χρειάζεται αγώνας, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, αλλά, ο αγώνας πρέπει να έρχεται με τον πολιτισμό. Καμιά φορά με ρωτάνε ποια είναι η διαφορά δύο λαών. Και οι Ρομά και ο Εβραίοι είναι μια φυλή που κυνηγιέται. Η διαφορά είναι το βιβλίο, είναι τα γράμματα. Ήθελα πάρα πολύ να μάθω να διαβάζω, γιατί η μάνα μου έβλεπε κάποιες σειρές και δεν ήξερε τι γινόταν. Και έτσι αποφάσισα, να παρακαλέσω έναν άνθρωπο που είδα σε ένα πατσατζίδικο στον δρόμο και του λέω “μπορείτε να με πάτε στο σχολείο, σας παρακαλώ πολύ;”».

