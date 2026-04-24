Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του 2ου εξαμήνου του 2027 για την Άμυνα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο στη Λευκωσίας τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής όταν κάποιος κράτος-μέλος της θα δέχεται επίθεση.

Τόνισε δε, ότι η Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί προς αυτή την κατεύθυνση, την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ολόκληρη η δήλωση Μητσοτάκη

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση, στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται. Εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, τη ρήτρα δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του 2ου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα, επίσης, να συζητήσουμε για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά να κάνουμε και μια αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός, όμως, ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε, στο μέτρο πάντα που μπορούμε, την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται.

Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής σύρραξης.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς, σε καμία περίπτωση, να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας».