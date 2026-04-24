Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του 2ου εξαμήνου του 2027 για την Άμυνα»

Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο στη Λευκωσίας τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής όταν κάποιος κράτος-μέλος της θα δέχεται επίθεση.

Τόνισε δε, ότι η Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί προς αυτή την κατεύθυνση, την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ολόκληρη η δήλωση Μητσοτάκη

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση, στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται. Εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, τη ρήτρα δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του 2ου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα, επίσης, να συζητήσουμε για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά να κάνουμε και μια αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός, όμως, ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε, στο μέτρο πάντα που μπορούμε, την ελληνική κοινωνία, είναι μια ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται.

Δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτής της οικονομικής σύρραξης.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς, σε καμία περίπτωση, να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας».

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Δείτε τη λίστα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Τραμπ κατά πρίγκιπα Χάρι: «Εγώ εκπροσωπώ τη Βρετανία περισσότερο από εσένα»

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Κύπρο: «Στόχος μας η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής όταν ευρωπαϊκό κράτος δέχεται επίθεση»

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών- Σε χώρο προσωρινής παραμονής ακόμη 56 άτομα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι της μητέρας του με όπλο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Θα προβάλει ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη την ώρα της Eurovision

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Τα παραπλανητικά μηνύματα του αυτόχειρα δράστη στον αδελφό της Ελευθερίας

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Στα 3.900 μέτρα στα Ιμαλάια: Το χωριό που «κρατιέται» σε γκρεμό εδώ και 1.000 χρόνια

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζόι Κράβιτζ - Χάρι Στάιλς: Aρραβωνιάστηκαν μετά από 8 μήνες σχέσης - «Θα πηδούσε για χάρη της από γκρεμό»

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κρήτη - Παπαδόπουλος: «Το ίδιο επίκεντρο έδωσε 6,6R το 2020»

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι σημαίνει σήμερα να είσαι αριστερός

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 12χρονος ληστής στην Πάτρα – Απείλησε με μαχαίρι πεζό

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βουβός θρήνος στις Δαφνές για την 43χρονη Ελευθερία - Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο ένοπλος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι της μητέρας του με όπλο

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση από Τσελέντη - «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Τα παραπλανητικά μηνύματα του αυτόχειρα δράστη στον αδελφό της Ελευθερίας

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρόσωπό του είναι τόσο παραμορφωμένο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση - 'Εχει σοβαρά εγκαύματα στα χείλη και δυσκολεύεται να μιλήσει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ