Ολυμπιακός: MVP της Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ - Δείτε βίντεο

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague για την κανονική περίοδο της σεζόν 2025-26, προσθέτοντας ακόμα μία σπουδαία ατομική διάκριση στην καριέρα του.

Η διοργάνωση ανακοίνωσε τον πολυτιμότερο παίκτη της χρονιάς μετά την ολοκλήρωση της regular season, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να κατακτά το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά τη διάκριση που είχε πετύχει και τη σεζόν 2022-23.

Με αυτή την επιτυχία, ο Βεζένκοφ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Άντονι Πάρκερ που καταφέρνει να αναδειχθεί δύο φορές MVP της Euroleague, μετά τα βραβεία που είχε κατακτήσει ο άλλοτε αστέρας της Μακάμπι τις σεζόν 2004-05 και 2005-06. Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ τρίτος ήταν ο Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Βεζένκοφ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος και στα 34 παιχνίδια της κανονικής περιόδου ως βασικός. Σε 28 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα συμμετοχής κατά μέσο όρο, ο διεθνής φόργουορντ κατέγραψε 19,4 πόντους, 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 23,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

«Ασταμάτητος. Aσύγκριτος. Αναπόφευκτος» αναφέρει μεταξύ άλλων η συγχαρητήρια ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP! ??



Unstoppable. Unmatched. Inevitable.

⁰Take a bow, Sasha - this is just the beginning! ?⚪?#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/yYGEevsDP3 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026

Διαβάστε επίσης