EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λίγο πριν ριχτούν στις "μάχες" των πρώτων δύο προημιτελικών, έμαθαν το πρόγραμμά τους και για τη συνέχεια.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τις ώρες και τις ημερομηνίες των Game 3 και Game 4 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Βαλένθια την Τετάρτη 6 Μαϊου στις 21:15 στο Telekom Center Athens και 48 ώρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί και ο 4ος αγώνας αν κριθεί απαραίτητο.

Game 3

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 5/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5, 21:15

Game 4

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 7/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5, 21:15