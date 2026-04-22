EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Η EuroLeague έκανε γνωστές τις ώρες και τις ημερομηνίες των επόμενων αγώνων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λίγο πριν ριχτούν στις "μάχες" των πρώτων δύο προημιτελικών, έμαθαν το πρόγραμμά τους και για τη συνέχεια.
Η EuroLeague ανακοίνωσε τις ώρες και τις ημερομηνίες των Game 3 και Game 4 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Βαλένθια την Τετάρτη 6 Μαϊου στις 21:15 στο Telekom Center Athens και 48 ώρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί και ο 4ος αγώνας αν κριθεί απαραίτητο.
Game 3
Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 5/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5, 21:15
Game 4
Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 7/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5, 21:15
