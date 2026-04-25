Ολυμπιακός – Μονακό: Sold out σε 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα playoffs της Euroleague

«Εξαφανίστηκαν» μέσα σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό για τα playoffs της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τον αντίπαλό τους στη σειρά, μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Πειραιά να θέτει άμεσα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα δύο εντός έδρας ματς.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση και τη δίψα των φιλάθλων για τη σειρά των playoffs.

? SOLD OUT σε χρόνο ρεκόρ!



Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν! ?⚪



Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί! ❤️



Με την βοήθεια της @Piraeus_Bank «κοκκινίζουμε» το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα… pic.twitter.com/SssEhxqPkX — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 25, 2026

