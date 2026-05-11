ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Υποβολή Δικαιολογητικών για τις 1696 θέσεις μόνιμου προσωπικού (ΤΕ/ΔΕ)

Πρόσκληση υποψηφίων για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

  • Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2Κ/2026 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 21 Μαΐου 2026, ώρα 14:00.
  • Η μη υποβολή δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας οδηγεί στον αποκλεισμό από τη διαδικασία.
  • Οι θέσεις αφορούν 1.696 θέσεις μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Ζητούνται ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (π.χ. Βιοϊατρική Τεχνολογία, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Πληροφορική) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδηγοί, Τεχνικοί).
Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/16.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) λήγει στις 21 Μαΐου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

  • ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
    • ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
  • ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών
    • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
    • ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
    • ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
  • ΤΕ Διαιτολογίας
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
    • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
    • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
    • ΤΕ Λογιστικού
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • ΤΕ Εργοθεραπείας
  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)
  • ΤΕ Λογοθεραπείας
  • ΤΕ Μαιευτικής
  • ΤΕ Μηχανικών
    • ΤΕ Ηλεκτρονικών
    • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
    • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
    • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
  • ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

  • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
  • ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
  • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών
  • ΔΕ Οδηγών
  • ΔΕ Πληροφορικής
    • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
  • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
  • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ)
  • ΔΕ Προσωπικού Εστίασης
    • ΔΕ Μαγείρων
  • ΔΕ Τεχνικού
    • ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
    • ΔΕ Δομικών Έργων
    • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
    • ΔΕ Ηλεκτρονικών
    • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
    • ΔΕ Θερμαστών
    • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
    • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
    • ΔΕ Υδραυλικών
    • ΔΕ Ψυκτικών
  • ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
