Κτηνωδία στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μητέρας τους

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στον Βόλο, και προκάλεσε οργή κι αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Μια αδέσποτη γάτα, η οποία είχε γεννήσει προ ολίγων ημερών, εντοπίστηκε να τρέχει πανικόβλητη σε κεντρικό δρόμο, έχοντας δεμένα στην ουρά της τα νεογέννητα γατιά της. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το άτυχο ζώο βρισκόταν σε κατάσταση τρόμου και δεν μπορούσε εύκολα να πλησιαστεί.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, κάθε βήμα που έκανε η γάτα προκαλούσε αφόρητους πόνους στα νεογνά, που σέρνονταν και καίγονταν στην άσφαλτο.

Μια φιλόζωη που αντιλήφθηκε το περιστατικό προσπάθησε άμεσα να βοηθήσει και να σώσει τη μητέρα με τα μικρά της. Όπως ανέφερε, αρχικά επικοινώνησε με τον Δήμο, χωρίς όμως να υπάρξει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα.

«Ήρθαν αμέσως και με τη βοήθειά τους καταφέραμε να την πιάσουμε και να την απελευθερώσουμε μαζί με τα μωρά της, που ήταν σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η γυναίκα που έσπευσε να βοηθήσει.