Φωτιά τώρα στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι του δήμου Νοτίου Πηλίου, με 39 πυροσβέστες, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη να επιχειρούν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες από τη φωτιά στο Πήλιο.

Το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν 52 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε συλλήψεις και επιβολή προστίμων, ενώ η γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 20/4 καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026

52 δασικές πυρκαγιές μέσα στο Σαββατοκύριακο

Συνολικά 52 δασικές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.