«Με χαιρέτησε με το χέρι που την σκότωσε» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο

Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία που «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο δράσης του 40χρονου Μαρίνου Ανδρεαδάκη που δολοφόνησε εν ψυχρώ την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη ενώ βρισκόταν στο όχημά της.

Ο 40χρονος από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Μάλιστα όταν οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν τους είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και πως είχε να δει την 43χρονη από την Κυριακή 19 Απριλίου. Ο δράστης μάλιστα στη συνάντηση που είχε τυχαία με τον αδελφό της αδικοχαμένης Ελευθερίας στο αστυνομικό τμήμα, δεν δίστασε να τον χαιρετίσει και να του πει πως δεν γνώριζε που βρισκόταν η 43χρονη.

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» - Συγκλονίζει ο αδελφός της Ελευθερίας

Ο 40χρονος δράστης όπως φαίνεται είχε σχεδιάσει να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων προκειμένου να γλιτώσει τις συνέπειες της πράξης του. Μάλιστα δεν δίστασε να παίξει θέατρο ακόμα και στον αδελφό της Ελευθερίας όταν τον συνάντησε τυχαία έξω από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε πάει να δώσει κατάθεση.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης στο creta24.gr προσθέτοντας στη συνέχεια πως «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».

«Δεν μου γέμισε το μάτι από την πρώτη στιγμή»

Ο Αλέκος Γιακουμάκης το μεσημέρι της Πέμπτης μίλησε στο Mega για τη δολοφονία που διέλυσε δύο οικογένειας και άφησε ορφανά 4 παιδιά.

Ο Αλέκος Γιακουμάκης, εμφανίστηκε συγκινησιακά φορτισμένος στην κάμερα του Mega και με βουρκωμένα μάτια, ενώ ακόμα παλεύει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Όπως ανέφερε, θα σταθεί στο πλάι των παιδιών της αδελφής τους τα οποία «είναι χαμένα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας τόνισε, πως είχε παρατηρήσει κάποια σημάδια που τον είχαν προβληματίσει προς το τέλος της σχέσης της αδελφής του με τον δράστη και αυτόχειρα. «Στο τέλος τη σχέσης τους ήταν ταλαιπωρημένη. Το είχα καταλάβει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέκος Γιακουμάκης, συνέχισε λέγοντας για τον δράστη πως «από την πρώτη στιγμή που τον συνάντηση δεν μου γέμισε το μάτι. Μου τα είπε και ο πατέρας μου. Ήταν νευρικός και πολύ παράξενος χαρακτήρας», ενώ όπως εξήγησε δεν τον γνώριζε πολύ καλά καθώς δεν είχαν πολλές συναντήσεις στο παρελθόν.



Οργή από τα μηνύματα του δολοφόνου να αποπροσανατολίσει τον αδελφό της Ελευθερίας

Οργή προκαλεί στην κοινή γνώμη, η προσπάθεια του 40χρονου να αποπροσανατολίσει τον αδερφό της Ελευθερίας καθώς προσπάθησε 7 φορές να του ρίξει στάχτη στα μάτια.

Την Παρασκευή στις Δαφνές η κηδεία της 43χρονης

Αύριο Παρασκευή (24/4), στις Δαφνές Ηρακλείου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν την 43χρονη που έφυγε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο από τη ζωή.

Η κηδεία της θα γίνει στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο που έζησε η Ελευθερία.

Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

