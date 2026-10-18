Νύφη κατέβηκε με σχοινί στον γάμο της και άφησε άφωνους τους καλεσμένους – Βίντεο

Η νύφη άφησε άφωνους τους καλεσμένους όταν εμφανίστηκε από ψηλά, κατεβαίνοντας με σχοινί για να συναντήσει τον άνδρα που επρόκειτο να παντρευτεί

Ανθή Κουρεντζή

Νύφη κατέβηκε με σχοινί στον γάμο της και άφησε άφωνους τους καλεσμένους – Βίντεο
WHAT THE FACT
3'
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  • Μια νύφη στη Ν Υόρκη κατέβη με σχοινί στην τελετή του γάμου της αντί να περπατήσει, προκαλώντας εντύπωση στους καλεμένους.
  • Η επιλογή της κατάβασης συνδέεται με την επιθυμία να προσαρμόσει τη γαμήλια τελετή στις κινητικές δυσκολίες του πατέρα της.
  • Ο πατέρας της είχε σοβαρές κινητικές δυσκολίες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν μπορούσε να τη συνοδεύσει όπως συνήθως.
  • Ο πατέρας της πέθανε πριν από τον γάμο, αλλά η νύφη πραγματοποίησε την κατάβαση ως φόρο τιμής στη μνήμη του.
  • Η πρωτότυπη είσοδος έγινε συμβολική πράξη που διατήρησε ζωντανή την παρουσία του πατέρα της στην ξεχωριστή αυτή μέρα.
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Μια νύφη στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να καταρρίψει κάθε γαμήλια παράδοση, πραγματοποιώντας μια είσοδο που περισσότερο θύμιζε σκηνή από κινηματογραφική ταινία παρά μια συνηθισμένη γαμήλια τελετή.

Αντί να περπατήσει προς τον γαμπρό, όπως συνηθίζεται, κατέβηκε από ψηλά με τη βοήθεια σχοινιού, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή κατάβαση μπροστά στους προσκεκλημένους που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον γάμο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο, μέσα σε κήπο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, με τη νύφη να επιλέγει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για να φτάσει μέχρι τον άνδρα που επρόκειτο να παντρευτεί.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την εντυπωσιακή εικόνα δεν υπήρχε απλώς η επιθυμία να πρωτοτυπήσει ή να χαρίσει στους καλεσμένους ένα ασυνήθιστο θέαμα. Η απόφασή της είχε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο, που συνδεόταν με τον πατέρα της και μια υπόσχεση που δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί όπως την είχε ονειρευτεί.

Το σχέδιο που είχε κάνει για να τη συνοδεύσει ο πατέρας της

Όταν η νεαρή γυναίκα σχεδίαζε τον γάμο της, ο πατέρας της αντιμετώπιζε σοβαρές κινητικές δυσκολίες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να περπατά με ευκολία, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη τη συμμετοχή του σε μία από τις πιο παραδοσιακές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές μιας γαμήλιας τελετής: τη συνοδεία της κόρης του μέχρι τον γαμπρό.

Εκείνη, ωστόσο, δεν ήθελε να στερηθεί αυτή τη στιγμή, ούτε να αφήσει τον πατέρα της έξω από μια τόσο σημαντική ημέρα της ζωής της.

Έτσι, επινόησε ένα πρωτότυπο σχέδιο. Θα κατέβαινε με σχοινί μέχρι τον χώρο της τελετής, ώστε ο πατέρας της να χρειαστεί να διανύσει μόνο ένα μικρό μέρος της διαδρομής.

Ο ίδιος θα την περίμενε κοντά στο τέλος του διαδρόμου και, από εκεί, θα περπατούσαν μαζί τα τελευταία βήματα μέχρι τον γαμπρό.

Ήταν ένας τρόπος να προσαρμόσει την τελετή στις δυνατότητές του, χωρίς να στερηθούν τη στιγμή που ήθελαν να μοιραστούν ως πατέρας και κόρη.

Ο θάνατος που άλλαξε τα πάντα

Όμως, πριν φτάσει η ημέρα του γάμου, η οικογένεια βίωσε μια μεγάλη απώλεια.

Ο πατέρας της νύφης πέθανε το 2025, αφήνοντας ανεκπλήρωτη την επιθυμία τους να περπατήσουν μαζί μέχρι τον χώρο όπου θα τελούνταν το μυστήριο.

Η απώλειά του άλλαξε το αρχικό νόημα του σχεδίου, αλλά όχι την απόφαση της κόρης του.

Αντί να εγκαταλείψει την ιδέα της κατάβασης με σχοινί, επέλεξε να την πραγματοποιήσει, μετατρέποντάς την σε έναν προσωπικό φόρο τιμής στον πατέρα της.

Η είσοδος που είχε σχεδιάσει για να μπορέσει εκείνος να συμμετάσχει στον γάμο της έγινε τελικά ένας συμβολικός τρόπος να κρατήσει ζωντανή την παρουσία του την ημέρα που ξεκινούσε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

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