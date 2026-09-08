Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

Snapshot Οι αρχές της Τουρκίας ξεκίνησαν έρευνα για το «πόθεν έσχες» των κοσμημάτων αξίας 44 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών που φορούσε η νύφη σε γάμο διασημοτήτων.

Ο γαμπρός Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν συνελήφθη βάσει του άρθρου 301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα για υποτίμηση του τουρκικού έθνους μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ταντσάλαν έχει 25 ποινικά μητρώα και βρίσκεται υπό κράτηση ενώ διεξάγεται οικονομική έρευνα για την προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

Η influencer Τσαγκλά Οζ έκλεισε τον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη σύλληψη του συζύγου της.

Οι αρχές εξετάζουν την ασυμφωνία μεταξύ του πολυτελούς τρόπου ζωής που προβάλλουν στα κοινωνικά δίκτυα και του οικονομικού προφίλ των υπόπτων. Snapshot powered by AI

Μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία έχει προκαλέσει ένας γάμος διασημοτήτων, τόσο για την υπερβολή του, όσο και για την κατάληξή του.

Μία διάσημη influencer Τσαγκλά Οζ, που πρόβαλλε μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα τον πολυτελή τρόπο ζωής της, αποφάσισε να μοιραστεί την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, τον γάμο της με τον επίσης διάσημο Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, γνωστό και ως «Καρά Χαϊντάρ από το Βαν».

Όμως οι εικόνες που είδα οι ακόλουθοί τους, όχι μόνο εξέπληξαν, αλλά τράβηξαν και την προσοχή των τουρκικών αρχών, που είδαν κιλά χρυσού να στολίζουν τη νύφη, με την αξία των κοσμημάτων που φορούσε να εκτιμώνται στα 44 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, (ή 710 χιλιαδες ευρώ).

حفل زفاف تم تقديم فيه كيلوهات من الذهب وبمبلغ يزيد عن 40 مليون ليرة تركية لشهير تركي على مواقع التواصل الإجتماعي ينتهي بشكل سيئ



حيث تم القبض عليه من قبل فرق مكتب جرائم بسبب التحقيق الذي يجرى ضده بموجب المادة 301 من القانون الجنائي التركي (الإساءة العلنية إلى الأمة التركية،… pic.twitter.com/wGJfYtV1cv — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 8, 2026

Ο αντίκτυπος από τις εικόνες πολυτέλειας και επιδεικτικής γαμήλιας τελετής ήταν αρκετά μεγάλος, που προκάλεσε την έρευνα των αρχών, που οδήγησε στη σύλληψη του γαμπρού.

Η Εισαγγελία της Βαν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως έρευνα εναντίον του Ταντσάλαν, βάσει του άρθρου 301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, για το αδίκημα της «υποτίμησης του τουρκικού έθνους, της Τουρκικής Δημοκρατίας, καθώς και των θεσμών και οργάνων του κράτους», λόγω των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μεχμέτ Φατίχ Ταντσάλαν, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι έχει 25 διαφορετικά ποινικά μητρώα, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα μεγάλα ποσά χρυσού που φέρεται να φορούσε ο Ταντσάλαν στο γάμο του με την Τσάγκλα Οζ. Ενώ διεξάγεται οικονομική έρευνα με σκοπό τον προσδιορισμό της προέλευσης των χρυσών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ταντσάλαν, οι δικαστικές αρχές ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK).

Μετά τη σύλληψη του συζύγου της, η infuencer, έκλεισε τον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα εξετάζεται η ασυμφωνία μεταξύ των αναρτήσεων της Οζ και του συζύγου της σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής τους, του μεγάλου ποσού χρυσού και χρημάτων που επιδείχθηκαν στο γάμο, και του οικονομικού προφίλ των υπόπτων. Οι ομάδες της KOM κατέγραψαν επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας, την ποσότητα χρυσού, κοσμημάτων, ξένου συναλλάγματος και τουρκικών λιρών που παρατηρήθηκε να φοριούνται στο γάμο.