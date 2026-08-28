Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη
Ένα βίντεο από έναν παραδοσιακό κρητικό γάμο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποδεικνύει πως η παράδοση μπορεί να δημιουργήσει στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη
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Υπάρχουν στιγμές σε έναν γάμο που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα κλισέ και μετατρέπονται σε αληθινή ιεροτελεστία χαράς. Μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στον γάμο της Εύας και του Λευτέρη, με το βίντεο της γιορτής να αποτυπώνει την απόλυτη έκφραση της κρητικής λεβεντιάς.
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