Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

Υπάρχουν στιγμές σε έναν γάμο που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα κλισέ και μετατρέπονται σε αληθινή ιεροτελεστία χαράς. Μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στον γάμο της Εύας και του Λευτέρη, με το βίντεο της γιορτής να αποτυπώνει την απόλυτη έκφραση της κρητικής λεβεντιάς.

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