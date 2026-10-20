«Ερωτικό τρίγωνο» με ευτυχή κατάληξη: Άνδρας πάντρεψε την επί 17 χρόνια σύζυγό του με τον εραστή της

Snapshot Στο Οτάρ Πραντές της Ινδίας, ένας άνδρας ευχήθηκε και παντρέψε τη σύζυγό του με τον εραστή της, μετά από 17 χρόνια γάμου.

Η γυναίκα επέστρεψε μετά από 22 ημέρες και ανακοίνωσε την επιθυμία της να ζήσει με τον Ραχούλ, τον άνδρα που γνώρισε μέσω Facebook.

Ο σύζυγος συμφώνησε, ολοκλήρωσαν τις νομικές διαδικασίες και αποχαιρέτισε προσωπικά το νέο ζευγάρι, δίνοντάς τους τις ευχές του.

Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ίδια περιοχή, όπου άνδρες αφήνουν τις συζύγους τους να φύγουν με τους εραστές τους.

Μία προηγούμενη υπόθεση το 2025 έδειξε ότι τέτοιες συμφωνίες μπορεί να ανατραπούν, όπως όταν η μητέρα του εραστή επέστρεψε τη γυναίκα στον πρώτο σύζυγο. Snapshot powered by AI

Στην Ινδία, η «σουηδική» αντιμετώπιση των σχέσεων έχει ανέβει επίπεδο.

Ένα «ερωτικό τρίγωνο», με εμπλεκόμενους ένα παντρεμένο ζευγάρι επί 17 χρόνια, και τον εραστή της γυναίκας, σε ένα χωριό του Ουτάρ Πραντές, είχε απροσδόκητη κατάληξη, όταν ο σύζυγος έδωσε την ευχή του στο νέο ζευγάρι, βάζοντας τέλος στον δικό του γάμο.

Η γυναίκα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα εξέφρασε την επιθυμία της να ζήσει με έναν άνδρα που γνώρισε στο Facebook. Ο σύζυγος συμφώνησε και την αποχαιρέτησε προσωπικά, αφού οι δύο αντάλλαξαν γιρλάντες.

#UttarPradesh #Sitapur: End of 17-year marriage, husband bids farewell to wife with her lover! In Mishrikh, wife returned after 22 days and expressed desire to live with her lover. According to husband Vipin Bhardwaj, the couple got married on March 12, 2009. The wife became friends with Rahul, a resident of Ambedkar Nagar, through Facebook. After paperwork at the tehsil, the husband bid farewell to his wife for #Delhi. — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 19, 2026

Ο Βίπιν Μπαργκάβα και η σύζυγός του, παντρεύτηκαν το 2009 και είναι γονείς δύο παιδιών, ηλικίας 16 και 14 ετών.

Ο Βίπιν είπε ότι η σύζυγός του έφυγε από το σπίτι πριν από περίπου 22 ημέρες. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε αναφορά για εξαφάνιση. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είπε στον σύζυγό της ότι ήθελε να ζήσει με τον Ραχούλ, έναν άνδρα που γνώρισε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο σύζυγος συμφώνησε.

Το ζευγάρι ολοκλήρωσε τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες και στη συνέχεια αντάλλαξαν γιρλάντες, (ένα έθιμο στους ινδικούς γάμους) με τον πρώην πια σύζυγο να συνοδεύει προσωπικά το νέο ζευγάρι στον σταθμό, ώστε να αναχωρήσει για το Δελχί. Ο Βίπιν δήλωσε ότι δεν είχε πλέον καμία σχέση με την πρώην σύζυγό του και τους ευχήθηκε κάθε ευτυχία.

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