«Συντονισμένο σχέδιο»: Στον έναν όροφο παντρευόταν τη νυν, στον άλλον βάφτιζε το παιδί με την πρώην

Snapshot Ένας άνδρας στην Κίνα διοργάνωσε την ίδια μέρα δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στο ίδιο ξενοδοχείο: τον γάμο του με τη νυν και τη γιορτή 100 ημερών για το παιδί του με την πρώην σύντροφό του.

Οι δύο ομάδες καλεσμένων ήρθαν σε διαφωνία, αναγκάζοντας το προσωπικό του ξενοδοχείου να καλέσει την αστυνομία.

Στην εκδήλωση, πολλοί αρχικά νόμιζαν ότι η νύφη και η μητέρα του παιδιού ήταν το ίδιο πρόσωπο, αλλά ήταν διαφορετικά άτομα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, με πολλούς να σχολιάζουν την ασυνήθιστη και περίπλοκη φύση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Η πιο χαοτική ιστορία γάμου της χρονιάς συνέβη στην Κίνα, και έχει εντυπωσιάσει τους χρήστες του διαδικτύου.

Ένας άντρας διοργάνωσε δύο ξεχωριστά γλέντια στο ίδιο ξενοδοχείο την ίδια μέρα: τον γάμο του στον κάτω όροφο και μια γιορτή 100 ημερών στον πάνω όροφο για το παιδί του με την πρώην φίλη του.

Οι δύο ομάδες καλεσμένων κατέληξαν σε διαφωνία, και το προσωπικό του ξενοδοχείου κάλεσε την αστυνομία.

Στην πόλη Σουιτσένγκ, σε έναν «συντονισμένο σχεδιασμό», ένας άνδρας κατάφερε να συνδυάσει δύο σημαντικά γεγονότα της ζωής του σε ένα, ή καλύτερα στον ίδιο χώρο.

Στο ίδιο ξενοδοχείο, στον έναν όροφο είχε τη γαμήλια δεξίωση με τη νυν σύντροφό του και στον επάνω, γιόρταζε τις 100 ημέρες από τη γέννηση του παιδιού του με την πρώην του, βάσει της κινεζικής παράδοσης.

Αρχικά πολλοί από τους καλεσμένους θεώρησαν πως νύφη και μητέρα είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά γρήγορα κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος, καθώς το μόνο σταθερό στις αφίσες στην υποδοχή, ήταν το όνομα του γαμπρού.

Ο γάμος είναι του Wu Linfeng και της Kong Sihan, ενώ η εορτασμός για το μωρό είναι του Wu Linfeng και της Lin Sin.

Η τρελή αυτή ιστορία, πυροδότησε ένα κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία και σαπουνόπερα κινεζικού δράματος.